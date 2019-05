FC Twente gaat zonder Marino Pusic de Eredivisie in

FC Twente verbreekt per direct de samenwerking met trainer Marino Pusic, zo meldt de club dinsdagmiddag. De oefenmeester had in de Grolsch Veste een doorlopend contract tot medio 2020, maar de terugkeer in de Eredivisie zal hij niet meemaken. De clubleiding wil met een andere coach aan het nieuwe seizoen beginnen en zet Pusic derhalve op non-actief.

"Afgelopen seizoen hebben we onze belangrijkste doelstelling gerealiseerd, de terugkeer naar de Eredivisie. Marino Pusic heeft een grote rol gespeeld in het behalen van deze titel. Dat was een moeilijke opgave onder moeilijke omstandigheden. FC Twente is Marino Pusic daarvoor grote dank verschuldigd”, reageert technisch directeur Ted van Leeuwen. “De club en Marino zitten niet op dezelfde lijn betreffende de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan. Daarom scheiden onze wegen. Uiteraard is het geen gemakkelijke beslissing."

Pusic nam in de laatste fase van het seizoen 2017/18 de taken over van de ontslagen Gertjan Verbeek. Laatstgenoemde begon met veel ambitie aan zijn uitdaging in bij FC Twente, maar de resultaten onder zijn leiding waren bedroevend en het uiteindelijke ontslag onvermijdelijk. Zijn opvolger slaagde er niet in om degradatie in de laatste vijf competitiewedstrijden af te wenden.

Voor FC Twente was dat geen reden om Pusic de laan uit te sturen. De Tukkers toonden veerkracht in de Keuken Kampioen Divisie en keren na één seizoen terug op het hoogste niveau, wel dus met een andere oefenmeester als technisch eindverantwoordelijke. In de thuiswedstrijd tegen Jong AZ op Tweede Paasdag was een 0-0 gelijkspel voldoende voor het kampioenschap en de bijbehorende rentree in de Eredivisie.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.