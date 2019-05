‘Ik heb mijn transfer naar Ajax zelf nooit als een stap terug gezien’

Daley Blind keerde vorig jaar zomer terug bij Ajax, na vier seizoenen in dienst van Manchester United. Het eerste seizoen van zijn twee periode in Amsterdam leest als een sprookje, want de finale van de Champions League lonkt. Met een positief resultaat tegen Tottenham Hotspur woensdagavond plaatst Ajax zich voor de eindstrijd in Madrid. In Londen stapte het elftal van Erik ten Hag vorige week dinsdag met een 0-1 overwinning van het veld.

“Ik heb mijn transfer naar Ajax zelf nooit als een stap terug gezien. Ik wilde namelijk gewoon veel spelen”, wordt Blind op een persbijeenkomst geciteerd door onder meer Voetbal International. “Toch was het aan het begin van het seizoen vooral een kwestie van eerst maar eens de Champions League halen. Dat het hier op uitgedraaid is, had natuurlijk niemand verwacht.”

Het avontuur in het miljardenbal is een doorslaand succes gebleken voor Ajax. “Omdat we hebben laten zien waartoe we in staat zijn. Al vanaf het begin. Bij Bayern-uit hebben we dat hoge niveau voor het eerst op de mat gelegd en de rest spreekt voor zich”, verwijst Blind naar de eliminatie van bekerhouder Real Madrid en Juventus. “Het is fantastisch om mee te maken bij de club waar je groot bent geworden.”

Blind vind de vergelijking met zijn vader Danny, die in 1995 de Champions League veroverde met Ajax, vooral een groot compliment. Die complimenten zijn er ook voor zijn sterke optredens van na de winterstop. “Ik heb vaker goed gespeeld, maar dat ik me goed voel is wel duidelijk. Ik ben heel trots dat ik deel uitmaak van dit elftal, dit Ajax en deze speciale periode”, zo besluit de verdediger.