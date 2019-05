Franck Ribéry heeft ‘meerdere opties’ en aast op terugkeer bij Bayern

Franck Ribéry vertrekt na dit seizoen bij Bayern München, maar dat betekent niet het definitieve einde van zijn loopbaan. De 36-jarige middenvelder annex aanvaller uit Frankrijk voelt zich nog fit en wil zijn carriére met een of twee seizoenen verlengen. Ribéry kondigde onlangs zijn afscheid aan na twaalf jaar trouwe dienst.

De routinier van Bayern sprak dinsdagmiddag op een persconferentie over zijn nabije toekomst als profvoetballer. “Er liggen meerdere opties op tafel, maar het is nog te vroeg om nu al een concreet plan voor volgend seizoen uit de doeken te doen. Ik weet echter zeker dat er iets op mijn pad komt. Ik plak er nog een of twee jaar aan vast en keer daarna voor honderd procent zeker terug in München.” Ribéry sprak al met voorzitter Uli Hoeness en directeur Karl-Heinz Rummenigge over een functie binnen de organisatie van de Duitse grootmacht.

Ribéry stond in de afgelopen 12 jaar liefst 21 keer met een prijs in zijn handen en aanstaande zaterdag kan een negende landstitel aan het totaal worden toegevoegd, een unicum in de Bundesliga. Bij winst op RB Leipzig mag Bayern zich andermaal kampioen van Duitsland noemen. Het absolute hoogtepunt voor de Fransman was in 2013, toen de Champions League werd veroverd. In de finale tegen Borussia Dortmund kwam de winnende treffer van de voet van Arjen Robben, die ook zijn vertrek heeft aangekondigd en net als Ribéry nog niet klaar is voor zijn pensioen als speler.