Depay herenigd met biologische vader, Asensio geniet met Nederlandse familie

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Een speciaal moment voor Memphis Depay. Het is algemeen bekend dat de aanvaller van Olympique Lyon een complexe relatie heeft met zijn biologische vader, maar zoon en pa lijken met de jaren weer dichter naar elkaar toe te groeien, getuige onderstaande foto die Memphis deze week zelf verspreidde via Instagram.

Real Madrid-middenvelder Marco Asensio heeft Nederlands bloed, zo weet iedereen inmiddels. Zijn ontmoeting met zijn Nederlandse oma een paar maanden geleden na het Champions League-duel van Real Madrid in Amsterdam met Ajax ging viraal, en deze week maakte Asensio opnieuw tijd vrij voor de familie van zijn overleden moeder.

Vivianne Miedema heeft de tijd van haar leven. De sterspeelster van Arsenal en het Nederlands vrouwenelftal werd onlangs verkozen tot Women’s Player of the Year en deze week gaf zij in een fraaie outfit acte de présence op een trouwerij.

Shanice van de Sanden is een van de actiefste Oranje Leeuwinnen op Instagram. De buitenspeelster van Olympique Lyon valt op door haar extravagant kledingstijl en liet zich deze week samen met haar teamgenoten van Lyon fotograferen op de startbaan van een vliegveld, vlak voor vertrek (swipe naar rechts!).

Oud-international Anouk Hoogendijk vierde deze week haar 34ste verjaardag. Dat deed zij in stijl.

Ji-Sung Park was onlangs voor even terug bij PSV. De Zuid-Koreaan was in het verleden als voetballer uiterst succesvol in Eindhoven en bracht deze week weer een bezoekje aan De Herdgang (swipe naar rechts!).

Feyenoorder Sven van Beek deelde deze week een warme foto met zijn vader.

Cristiano Ronaldo timmert als ondernemer flink aan de weg. De Portugese superter exploiteert meerdere hotels en zal binnenkort ook gasten ontvangen in het Marokkaanse Marrakesh.

We eindigen met Patrick van Aanholt: de linksback van Crystal Palace was onlangs met zijn familie op bezoek in Disneyland Parijs.