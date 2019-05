Afscheid bij Atlético maakt weg vrij voor Godín naar Internazionale

Diego Godín wenst zijn aflopende contract met Atlético Madrid niet te verlengen en is derhalve bezig aan zijn laatste weken in de Spaanse hoofdstad. De centrale verdediger liet dat dinsdagmiddag weten op een speciaal belegde persconferentie. Godín, sinds 2010 verbonden aan Atlético, kiest na deze voetbaljaargang waarschijnlijk voor een langlopend contract met Internazionale, al is dat nog niet door beide partijen bevestigd.

De verdediger uit Uruguay moest meer dan eens zijn tranen bedwingen tijdens het persmoment. De beslissing om te vertrekken valt hem zwaar. “Ik ben veel meer dan een fan van Atlético, dus ik wilde dit zelf naar buiten brengen. Dit is niet alleen een club voor mij, het is tevens een familie voor mij geweest, een manier van mijn leven, mijn thuis. Dit is veel zwaarder dan welke wedstrijd ook.”

Godín was een van de pijlers onder het succes van Atlético in de afgelopen jaren. Met Diego Simeone aan het bewind veroverde hij maar liefst acht prijzen. Naast de landstitel in 2014 werd ook tweemaal beslag gelegd op de Europa League. Ook in de Champions League haalde de brigade van Simeone twee keer de finale, maar uitgerekend Real Madrid verstoorde tot twee keer toe de Europese droom van trainer en speler.

Simeone moet rekening houden met het vertrek van meer bepalende krachten uit het Wanda Metropolitano. Ook Filipe Luís en Juanfran beschikken over een aflopende verbintenis en Lucas Hernández is met ingang van volgend seizoen speler van Bayern München. Antoine Griezmann daarentegen verlengde vorig jaar zijn contract tot medio 2023 en er zijn nog geen geluiden naar buiten gekomen dat de Franse aanvaller zinspeelt op een transfer.