Neville haalt weer eens uit: ‘Wie is nou echt de baas bij Manchester United?’

Manchester United begeeft zich in een crisis en dat bezorgt Gary Neville de nodige grijze haren. De oud-verdediger wijst met de beschuldigende vinger naar vice-voorzitter Ed Woodward, verantwoordelijk voor het aankoopbeleid op Old Trafford. “Hij doet dit werk nu zeven jaar. Zeven jaar! Hij heeft zijn kans wel gehad”, zo foetert Neville in gesprek met Sky Sports.

Neville is ook niet te spreken over de aanstelling van enkele grote namen na het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013. “José Mourinho kan zich wat betreft het winnen van prijzen meten met Josep Guardiola. Louis van Gaal is een van de meest ervaren managers van de afgelopen 25 jaar. Maar zelfs de meest gelouterde trainers hebben hier gefaald. Dat roept de nodige vragen op. Het probleem zit gewoon veel dieper. Er worden steeds verkeerde keuzes gemaakt.”

De voormalig rechtsback van Manchester United voelt mee met Ole Gunnar Solskjaer, die Mourinho in december opvolgde en na afloop van dit seizoen voor een hels karwei staat. “Wie zorgt deze zomer voor de aankopen? Bij elke andere club zou ik zonder problemen de directeur spelersbeleid kunnen opnoemen, maar bij Manchester United heb ik werkelijk geen idee wie de scepter zwaait.” De hiërarchische verhoudingen op bestuurlijk niveau kloppen niet, zo benadrukt Neville nog maar eens. “Wie is er nou echt de baas? Wie hakt uiteindelijk de knopen door?”

Manchester United kende een opleving onder Solskjaer en was zelfs even in de race om een Champions League-ticket. Inmiddels staan de zaken er heel anders voor. The Mancunians zijn na een zeer teleurstellende reeks afgezakt naar de zesde plaats en moeten zich tevreden stellen met een plaatsbewijs voor de Europa League. Aanstaande zondag wordt het seizoen afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Cardiff City.