Ten Hag en Van Bommel maken kans op Rinus Michels Award

De genomineerden van de Rinus Michels Award zijn maandag bekendgemaakt. Erik ten Hag (Ajax), Mark van Bommel (PSV), John van den Brom (AZ), Adrie Koster (Willem II) en Maurice Steijn (VVV-Venlo) maken kans op de uitverkiezing voor de beste trainer van het jaar. Op 17 mei wordt bekend welke oefenmeester de prijs in ontvangst mag nemen.

In de Keuken Kampioen Divisie maken Willy Boessen (FC Den Bosch), Henk Fraser (Sparta Rotterdam), Marino Pusic (FC Twente), Mike Snoei (Telstar) en Klaas Wels (TOP Oss) kans. Ajax, PSV en Sparta zijn overigens als beste jeugdopleiding genomineerd. De Rinus Michels Award is een initiatief van het vakblad De Voetbaltrainer.

De verkiezingen worden georganiseerd in samenwerking met de KNVB en de trainersbonden. Tijdens het Nederlands Trainerscongres op 17 mei bepalen de hoofdtrainers uit het betaald voetbal zelf wie de prijzen in ontvangst mogen nemen, zo meldt het Algemeen Dagblad. De prijs is vernoemd naar trainer Rinus Michels, die met het Nederlands Elftal in 1988 het EK won.

Ajax en PSV maken nog kans op de landstitel, terwijl eerstgenoemde topclub afgelopen zondag de TOTO KNVB Beker wist te winnen ten koste van Willem II. Daarnaast staat de ploeg van Ten Hag ook nog in de halve finale van de Champions League. AZ, Willem II en VVV-Venlo staan momenteel respectievelijk op de vierde, achtste en dertiende plek in de Eredivisie.