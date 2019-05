‘Zelfs Jan Vertonghen, toch opgeleid bij Ajax, weigerde dat, kansloos’

Ajax gaat woensdag proberen de finale van de Champions League te bereiken ten koste van Tottenham Hotspur. De ploeg van Erik ten Hag heeft een goede uitgangspositie, daar de heenwedstrijd in Londen met 0-1 werd gewonnen. Danny Buijs en Kenneth Perez benadrukken echter dat Tottenham zeker niet kansloos is in de Johan Cruijff ArenA.

De trainer van FC Groningen maakte het Ajax enkele weken geleden nog lastig door het onderlinge duel vooral een fysieke strijd te laten worden. Buijs vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij en zijn technische staf zich 'suf gepuzzeld' hebben. "In de uitwedstrijd in de ArenA (in september, red.) speelden we met vijf verdedigers, maar het punt is: vroeg of laat spelen ze daar altijd wel doorheen."

Buijs koos daarom voor een 4-4-2-systeem, waarbij zo min mogelijk gevaar vanuit de as moest komen bij Ajax. "Maar ook dan kom je in benauwde situaties, hoor. Want ook de backs van Ajax zijn geen prutsers natuurlijk. Het probleem is dat wat je ook bedenkt, ze kunnen zó goed voetballen, dat je altijd wel ergens op het veld een probleem hebt”, stelt de oefenmeester.

Perez vond dat Tottenham met een 5-3-2-systeem een fout maakte in de heenwedstrijd. "Het was onbegrijpelijk hoe Tottenham begon. Vooral omdat ze met die drie verdedigers tegen alleen Dusan Tadic bleven staan. Zelfs Jan Vertonghen, toch opgeleid bij Ajax, weigerde echt door te dekken. Kansloos", aldus de Deen, die verwacht dat Tottenham in Amsterdam beter voor de dag gaat komen.

"Ajax is heel goed, maar niet altijd, niet onder alle omstandigheden. Als Tottenham het fysieke gevecht zoekt, en dat zullen ze in de openingsfase zeker doen, kun je altijd een goal tegen krijgen. En dan is het maar de vraag hoe Ajax met die druk omgaat. Tottenham heeft niets meer te verliezen, Ajax wel”, besluit de analist.