PSV erg blij met prestaties Ajax in Europa: ‘De timing is perfect’

Europese topclubs gaan binnenkort in conclaaf over eventuele hervormingen in de Champions League. Er liggen plannen om clubs uit de grote voetballanden meer garanties te bieden in het miljardenbal, een opzet die nadelig kan uitpakken voor Nederlandse clubs. PSV-directeur Toon Gerbrands is dan ook blij dat Ajax juist nu uitstekend presteert in de Champions League.

Edwin van der Sar en Peter Fossen reizen namens Ajax en PSV af naar de vergaderingen tussen de clubs om ervoor te zorgen dat het Nederlandse voetbal niet wordt benadeeld. Verschillende grootmachten willen onder meer vier Champions League-poules van acht clubs, waarbij de bovenste vijf van iedere groep zeker zijn van nóg een seizoen in het miljardenbal.

Acht 'nieuwe clubs' zouden uit de Europa League komen en de overige vier plekken kunnen kunnen worden ingevuld door clubs die de voorrondes van Champions League overleven. Clubs uit 'kleinere' voetballanden hebben zo minder kansen. "Als het echt richting een gesloten circuit gaat, dan gaat het niet de goede kant op voor Nederland", zegt Gerbrands in gesprek met De Telegraaf.

"In het geval dat de groepsfase zo moeilijk bereikbaar gaat worden, wordt het heel erg lastig om vanuit Nederland nog een klein beetje in de buurt te blijven. In deze discussie trekken we samen op met andere kleinere landen als België, Portugal, Zwitserland en Oostenrijk", vervolgt de algemeen directeur van PSV, die daarom blij is dat Ajax nu in de halve finales van het miljardenbal staat.

"Het verhaal was de afgelopen jaren altijd dat de kleinere voetballanden niks meer te zoeken hadden in de Champions League. Dat Ajax zich nu dan sportief zo profileert helpt in bestuurlijk opzicht enorm. Met het oog op de discussie over de hervormingsplannen is de timing perfect", besluit de sportbestuurder van de Eindhovenaren.