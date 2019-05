Mauricio Pochettino denkt ook tegen Ajax terug aan ‘Wonder van Cali’

Tottenham Hotspur zal woensdagavond per se van Ajax moeten winnen om zich voor de finale van de Champions League in Madrid te plaatsen. De ploeg van manager Mauricio Pochettino was in aanloop naar het heenduel, dat met 0-1 verloren ging, al de underdog en is dat ook voor het weerzien van woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA. Tottenham zal dus een krachttoer in de halve finale moeten leveren en dat doet Pochettino aan ‘het Wonder van Cali’ denken.

Pochettino plaatste zich in 1992 met Newell’s Old Boys ten koste van América de Cali voor de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De oud-verdediger, toen twintig jaar, kan zich het duel in Colombia nog als de dag van gisteren herinneren. “Het was een gekkenhuis. Ik weet nog heel goed dat niemand in ons geloofde en dat Cali de favoriet was. Het wees allemaal hun kant op.”

Het heenduel in Argentinië eindigde in 1-1. Het team van Marcelo Bielsa nam in de return verrassend de leiding, dankzij een rake kopbal van Pochettino. “Ik kan me alles nog heel goed herinneren. Omdat we zo dapper waren. Nou ja, we speelden niet dapper. We scoorden al vroeg en daarna parkeerden we de bus. En probeerden we op de counter te spelen.” Newell’s leek het vol te houden, maar América de Cali kwam dankzij een rake strafschop vlak voor tijd op gelijke hoogte. De noodzakelijke verlenging leverde geen doelpunt op, waarna de langste strafschoppenreeks in de historie van de Copa Libertadores volgde.

Pochettino miste de zevende penalty in een strafschoppenreeks die uiteindelijk door Newell’s met 11-10 werd gewonnen. “Volgens mij namen we 26 strafschoppen. De dag ervoor trainden we in het stadion op strafschoppen”, memoreert hij in gesprek met Engelse media. “Ik herinner me dat er een heuvel zichtbaar was achter het stadion, met een beeld van Christus. En ik dacht: ‘Als ik morgen een strafschop moet nemen…’ En ja hoor, ik schoot de bal richting het beeld. Vanaf dezelfde plaats waar ik had geoefend.”

Pochettino denkt nog vaak terug aan ‘het Wonder van Cali’, ook al won Sao Paulo in de finale uiteindelijk de belangrijkste clubprijs van Zuid-Amerika. Hij denkt dat Tottenham zich woensdag voor de finale kan plaatsen als zijn spelers dezelfde moed tonen als ‘zijn’ Newell’s 27 jaar geleden. “Het is mogelijk. Het is mogelijk als je moedig speelt. Als je met een winnaarsmentaliteit speelt. Dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat iedereen teleurgesteld was over de manier waarop we aan het duel begonnen. We zagen het niet als een halve finale van de Champions League. Daarom waren we heel teleurgesteld.”