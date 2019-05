Trainer baalt van Dijks door uitbarsting én rood na laatste fluitsignaal

Bologna verloor maandagavond met 2-1 van AC Milan, waardoor de ploeg van Sinisa Mihajlovic op de vijftiende plek in de Serie A blijft steken. De oefenmeester is na afloop vooral ontstemd over de twee rode kaarten in de slotfase van het duel. Mihajlovic laat weten dat hij de actie van Mitchell Dijks absoluut niet kan waarderen.

Nicola Sansone moest in de slotfase met zijn tweede gele kaart inrukken na een opstootje met tegenstander Franck Kessié. Na het laatste fluitsignaal kreeg ook Dijks een rode kaart voorgeschoteld vanwege commentaar op de arbitrage. "Je kan best verliezen in San Siro, maar de rode kaarten waren onnodig", zegt de trainer in gesprek met verschillende Italiaanse media.

"Het seizoen is nog lang niet afgelopen, we hebben iedereen hard nodig. Het is altijd balen als je een nederlaag moet incasseren, maar ik veel bozer over de rode kaarten. Het is goed dat we zijn blijven knokken, maar je kan niet onbeleefd zijn tegen de arbitrage, zeker niet als we nog een paar duels te spelen hebben."

"Zo'n brede selectie heeft Bologna niet. We kunnen spelers niet zomaar kwijtraken", besluit Mihajlovic. Bologna is niet altijd niet verzekerd van lijfsbehoud. Komende maandag speelt men het thuisduel met Parma, dat op de veertiende plek in de Serie A bivakkeert. Daarna volgen voor Bologna nog wedstrijden tegen Lazio en Napoli.