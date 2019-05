Gattuso des duivels na ruzie met Bakayoko: ‘Dat ga ik niet op tv doen’

AC Milan won maandagavond met 2-1 van Bologna, maar na afloop ging het vooral over de ruzie tussen Gennaro Gattuso en Tiemoué Bakayoko. De trainer van Milan wilde dat de middenvelder ging warmlopen door een blessure bij Lucas Biglia, maar Bakayoko treuzelde, waardoor Gattuso koos voor José Mauri. Op tv-beelden was te zien dat de speler vervolgens Gattuso uitschold.

“Ik vroeg aan Bakayoko om warm te lopen. Het duurde even, waardoor ik voor José Mauri koos”, legt Gattuso na afloop in gesprek met diverse Italiaanse media uit. “We dragen een prestigieus tenue, ik moet duidelijk en eerlijk zijn. Ik wachtte zeven of acht minuten en hij had nog niet eens zijn scheenbeschermers aangedaan.” Het duo ruziede, waarbij Bakayoko uiteindelijk 'fuck off, man' zou hebben geroepen.

“Spelers kunnen alles tegen me zeggen, maar het belangrijkste is dat ze hun ploeggenoten en de sfeer in de kleedkamer respecteren. Ik wil dit recht zetten in de kleedkamer, in mijn eigen bewoordingen. Dat ga ik niet op tv doen”, aldus de oefenmeester, die niets wil loslaten over de toekomst van Bakayoko bij Milan. “Nu hebben we andere prioriteiten. We zullen aan het eind van het seizoen het bekijken, alsof het een schoolrapport betreft. Wie heeft zich goed dragen en wie niet?”

Directeur Leonardo baalt van de ruzie. “Wat er is gebeurd, gaan we intern bespreken. Hij (Bakayoko, red.) heeft veel problemen gehad de afgelopen weken. Maar fouten zijn fouten en wij zullen dan optreden. Hij brengt veel positieve aspecten met zich mee, maar iedereen die een fout begaat, moet op de blaren zitten. Het klopt dat er veel is gebeurd, maar we gaan dit intern oplossen.”