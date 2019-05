‘Was Richarlison ook geslaagd als hij naar Ajax was gekomen?’

Veel van de Zuid-Amerikaanse voorgangers van David Neres bij Ajax verdwenen na verloop van tijd in de anonimiteit, maar de aanvaller uit Brazilië staat in alle opzichten symbool voor de flair van het nieuwe Ajax. David Endt, in het verleden jarenlang als teammanager werkzaam bij Ajax, erkent dat alleen Maxwell het echt wist te maken in Amsterdam. “Die had misschien ook de mazzel dat er in zijn jaar nog een paar jongens van zijn continent bij de club rondliepen, waardoor hij sneller kon aarden”, stelt hij.

Neres werd in januari 2017 voor liefst twaalf miljoen euro van Sao Paulo overgenomen; de Braziliaanse club bedong bovendien een doorverkooppercentage van twintig procent. Na een moeizaam begin is Neres tot een van de smaakmakers van Ajax uitgegroeid en liet de club in januari na om dertig miljoen euro winst te maken op Neres. “Ik kijk heel graag naar hem”, zegt Endt in gesprek met de NOS. “Hij is een van de weinigen die met een individuele actie door een verdediging heen kan komen.”

Jan Olde Riekerink haalde als trainer van het tweede elftal van Ajax de halve finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker en deed dat met talenten uit alle hoeken van de wereld. Veel jongens raakten in de vergetelheid. “Je kunt er zo weinig van zeggen: wie er wel of niet zal doorbreken”, geeft Olde Riekerink aan. “Het enige dat je wel snel ziet, is of een speler te weinig talent heeft om de top te halen. De trainingsintensiteit hier is vaak een probleem.”

“En die jongens uit Latijns-Amerika hebben vaak behoefte aan de warmte van hun eigen omgeving”, benadrukt Endt. “Gebrek aan warmte is de grootste factor die kan meespelen.” Niet alleen Neres maar ook Nicolás Tagliafico en Davinson Sánchez slaagden bij Ajax, dat ook Richarlison bijna te pakken had. De aanvaller is nu bezig carrière te maken in de Premier League. “Maar was Richarlison ook geslaagd als hij naar Ajax was gekomen? Ik vind dat hypothetisch”, zegt Endt.

Ajax sloeg in januari een bod van meer dan 43 miljoen euro van Guangzhou Evergrande af. De sportieve ontwikkeling was belangrijker dan het geld, zo kwamen het management van Neres en de directie van Ajax overeen. “Een uitstekende zet van Ajax om hem te behouden”, stelt Endt, ook omdat de Braziliaan nadien de sterren van de hemel is gaan spelen. Wellicht rinkelt de kassa in de zomer alsnog, daar tal van Engelse clubs interesse zou hebben. Volgens Endt moet de Braziliaan nog een paar treden klimmen op de ladder naar de mondiale top. “Of hij echt van wereldklasse is, moet hij de komende twee jaar bewijzen.”