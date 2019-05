‘‘Uiterst onberekenbare’ zaakwaarnemer gaat PSV mogelijk weer dwarszitten’

De kans is aanwezig dat de wegen van Gastón Pereiro en PSV na dit seizoen scheiden. Volgens de dinsdageditie van het Eindhovens Dagblad is er belangstelling voor de 23-jarige middenvelder annex Uruguayaans international en staat de clubleiding van PSV ook open voor een transfer. Het is voor betrokkenen echter niet duidelijk welke kant zaakwaarnemer Paco Casal nu eigenlijk op wil met Pereiro.

Het regionale dagblad omschrijft Casal, 61 jaar, als ‘een uiterst onberekenbare gesprekspartner’ die er zelfs bijna voor zorgde dat Pereiro nooit in het tenue van PSV zou hebben gespeeld. Na een mondeling akkoord wilde Casal naar verluidt ineens andere voorwaarden dan toentertijd overeengekomen bij een mondeling akkoord, maar toenmalig technisch manager Marcel Brands stemde daar niet mee in. Pereiro tekende uiteindelijk toch bij PSV.

Pogingen van de inmiddels bij Everton werkzame Brands om het contract van Pereiro tussentijds te verlengen vonden geen gehoor bij Casal, waardoor de komende transferzomer voor PSV de enige mogelijkheid is om nog een redelijk groot deel van de transfersom van zeven miljoen euro terug te kunnen zien. Het contract van de Uruguayaan loopt immers over dertien maanden ten einde en een nieuwe verbintenis lijkt uitgesloten.

Pereiro schommelde dit seizoen tussen bank en basis en heeft in de laatste duels geen plek bij de beste elf van PSV gekregen. Wisselvalligheid loopt als een rode draad door de Eindhovense periode van de middenvelder, die hoe dan ook vanwege zijn relatief jonge leeftijd en status als Uruguayaans international interesse uit landen als Italië en Spanje geniet. Het woord is al maanden aan Casal, maar vooralsnog heeft de zaakwaarnemer zijn kaarten nog steeds niet op tafel gelegd.