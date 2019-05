‘Mino Raiola probeert Erik ten Hag bij Paris Saint-Germain binnen te loodsen’

Een opvallend bericht uit Frankrijk: Geoffroy Garétier verzekerde maandagavond laat bij Late Football Club, een programma van Canal+ Sport, dat Mino Raiola probeert om Erik ten Hag bij Paris Saint-Germain binnen te loodsen. De journalist gaf verder geen details over hoe concreet de oefenmeester van Ajax bij de Parijzenaars in beeld zou zijn.

Raiola is voor zover bekend ook niet degene die de zakelijke belangen van Ten Hag behartigt. Dat is het managementbureau SEG, dat ook voetballers als Memphis Depay en Kevin Strootman op zakelijk gebied begeleid. Het zou kunnen zijn dat Raiola als tussenpersoon fungeert; een dergelijke rol is niet ongewoon voor de Italiaanse Nederlander en in de zaakwaarnemerswereld in zijn algemeenheid.

Ajax hoopt Ten Hag, die nog tot medio 2020 vastligt in Amsterdam, langer voor de club te behouden. "Erik is tot op heden erg succesvol en contractverlenging lijkt me dan ook goed voor de club Ajax", zei directeur voetbalzaken Marc Overmars enkele weken terug. Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ajax, waar hij in december 2017 werd aangesteld als opvolger van de destijds ontslagen Marcel Keizer. Na een wisselend eerste half jaar doet de 49-jarige Tukker het in zijn eerste volledige seizoen uitstekend bij Ajax.

Ten Hag werd de voorbije weken al met voormalig werkgever Bayern München en Chelsea in verband gebracht. Het is de vraag of Thomas Tuchel voor de selectie van PSG blijft staan. De oefenmeester uit Duitsland kon in zijn eerste seizoen alleen de Franse Super Cup en de landstitel veroveren. Succes in Europa bleef wederom uit en bovendien eindigden de toernooien om de Coupe de France en Coupe de la Ligue in mineur.