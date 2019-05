De Telegraaf: Ajax bracht officieel bod van zeven miljoen euro uit

In navolging van Argentijnse media bericht nu ook De Telegraaf over de interesse van Ajax in Lisandro Martínez. Volgens de dinsdageditie van het dagblad heeft de club uit Amsterdam een officieel bod van zeven miljoen euro op de 21-jarige linksback annex linker centrale verdediger van Defensa y Justicia uitgebracht. Lokale media verzekerden eerder dat het om een bedrag van negen miljoen euro ging.

Ajax is naar verluidt in afwachting van het tegenbod van Defensa y Justicia, dat afgelopen seizoen verrassend als tweede eindigde achter Racing Club en vóór gevestigde topclubs als Boca Juniors en River Plate. Martínez was goed voor 25 competitiewedstrijden en werd in eigen land in verband gebracht met een overstap naar River Plate. Inmiddels lijkt Europa echter de meest voor de hand liggende bestemming. Bij Ajax zou hij landgenoten Nicolás Tagliafico en Lisandro Magallán kunnen tegenkomen.

In Zuid-Amerika wordt Martínez volgens het dagblad omschreven als ‘een betere versie van Tagliafico’. Nu laatstgenoemde heeft aangegeven nog minimaal één jaar bij Ajax te blijven, zou Martínez bij een overstap de tijd krijgen om te acclimatiseren. De jongeling, mede opgeleid door Newell's Old Boys, speelde in 2017 vier interlands voor Argentinië Onder-20. In maart van dit jaar werd Martínez voor het eerst uitgenodigd voor de nationale ploeg van het Zuid-Amerikaanse land. Hij debuteerde als basisklant tegen Venezuela in een met 1-3 verloren oefenduel.

Volgens bronnen van De Telegraaf in Argentinië ligt directeur voetbalzaken Marc Overmars momenteel op pole position wat betreft de interesse in Martinez, die ook interesse van clubs uit Mexico zou genieten. De linkspoot heeft een contract tot de zomer van 2021 bij Defensa y Justicia.