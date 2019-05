Guardiola: ‘We gaan een biertje drinken en samen beslissen wat het beste is’

Een voltreffer van Vincent Kompany schonk Manchester City maandagavond de volle buit tegen Leicester City (1-0). Het team van manager Josep Guardiola heeft nu, met nog een speeldag in de Premier League te gaan, een punt meer dan Liverpool: de koploper speelt zondag bij Brighton & Hove Albion, terwijl de nummer twee in eigen huis tegen Wolverhampton Wanderers aantreedt. “Het zal net zo zwaar worden als vandaag”, voorziet Guardiola.

“We spelen een uitwedstrijd en we zagen hoe goed Brighton tegen Arsenal speelde”, vertelde Guardiola na de minimale overwinning voor eigen publiek. “Maar we kunnen het zelf afmaken. Vergeet niet dat we een achterstand van tien punten hadden kunnen hebben als we hier begin januari van Liverpool hadden verloren. We hadden zeven punten minder, maar nu komt de laatste wedstrijd eraan en is het aan ons. Hopelijk winnen we de landstitel.”

Guardiola erkende dat hij in eerste instantie liever niet had gezien dat Kompany vanaf 25 meter op doel wilde schieten. Kasper Schmeichel had echter geen antwoord op de heerlijke inzet in de rechterkruising. “Ik dacht: 'Schiet niet. Geef de bal af, geef de bal af'. Maar hij nam een goede beslissing!”, erkende de Spanjaard, die weet dat er binnenkort nog een belangrijke beslissing zal moeten worden genomen. Het contract van Kompany loopt immers bijna af.

Kompany, drievoudig landskampioen van Engeland sinds zijn komst in 2008 van Hamburger SV, was de voorbije jaren vaak in de ziekenboeg te vinden. De laatste weken is hij echter verzekerd van een basisplaats en in de laatste drie duels kreeg Manchester City geen doelpunt tegen. “We hebben met Vincent en zijn zaakwaarnemer gesproken. Aan het einde van het seizoen gaan we met hem praten. Hij is een geweldig persoon en hij helpt me veel.”

“Ik vond het altijd erg jammer dat ik hem niet veel kon gebruiken. Dankzij personen als Vincent is Manchester City datgene wat het nu is. Aan het einde van het seizoen, na de FA Cup, zullen we zien. We eindigen het seizoen en daarna gaan we praten. We hebben drie, vier weken geleden gesproken. Een goed gesprek. We gaan een biertje drinken en samen beslissen wat het beste is. Vooral voor de club”, besloot Guardiola. De finale van de FA Cup tegen Watford wordt op 18 mei gespeeld.