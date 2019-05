Manchester City heeft titel voor het grijpen na wereldgoal Kompany

Manchester City heeft maandagavond ternauwernood weten te winnen en heeft zodoende de landstitel voor het grijpen. De formatie van Josep Guardiola moest winnen van Leicester City om met een punt voorsprong op Liverpool de laatste speelronde van de Premier League in te gaan. Pas diep in de tweede helft kwam Vincent Kompany met de bevrijdende treffer: 1-0. Door de zege kan Manchester City volgende week, uit tegen Brighton & Hove Albion, het karwei afmaken.

Manchester City was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, maar tot veel uitgespeelde kansen kwamen the Citizens niet. Wanneer de Engelse topclub tot een gevaarlijke poging kwam, zat Kasper Schmeichel de thuisploeg dwars. Zo belandde een schot van Phil Foden na ruim tien minuten spelen in de handen van de Deense doelman. Schmeichel wist zich na ruim een halfuur verder te onderscheiden door een katachtige reflex.

Sergio Agüero leek zijn ploeg naar een voorsprong te koppen toen de Argentijnse aanvaller een corner knap verlengde. De bal kwam echter via de lat en Schmeichel weer terug het veld in, waardoor een haast zekere openingsgoal werd voorkomen. Manchester City werd sterker en sterker naarmate de eerste helft vorderde, maar Leicester City hield stand zonder veel kansen weg te geven. Ook na de onderbreking gaven the Foxes weinig weg.

De thuisploeg probeerde een doorbraak te forceren, maar lange tijd bleek Schmeichel onpasseerbaar. Pas in de zeventigste minuut sloeg Manchester City toe via een wereldgoal van Kompany. De verdediger kon geheel vrijgelaten opkomen en poeierde de bal met veel kracht in de bovenhoek: 1-0. Na de tegentreffer probeerde Leicester City nog het tij te keren, maar onder anderen Jamie Vardy en Kelechi Iheanacho konden het net niet vinden.