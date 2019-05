Van de Beek: ‘Het is hetzelfde verhaal als tegen Juventus met Ronaldo’

Ajax heeft zondag beslag gelegd op de TOTO KNVB Beker, maar lang nagenieten van de prijs kunnen de Amsterdammers niet. Woensdag wacht de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, nadat Ajax vorige week in Londen met 0-1 zegevierde. Donny van de Beek wil ondanks de goede uitslag nog niet nadenken over een eventuele finale in Madrid.

“Natuurlijk weet je wel dat je heel dicht bij een plek in de finale zit, iedereen weet dat, niemand is gek. We moeten gewoon de focus houden die we altijd gehad hebben en niets anders gaan doen. We moeten gewoon rustig blijven en ons eigen spel gaan spelen”, zegt de 22-jarige middenvelder maandag in gesprek met Ajax TV.

Barcelona lijkt zeker van een finaleplek na de 3-0 zege op Liverpool, maar Van de Beek wil ook nog niet nadenken over een finale tegen de Catalanen. “Met dat idee kijk ik eigenlijk helemaal niet, omdat je weet dat er met 0-1 nog van alles mogelijk is. Zover moeten we helemaal niet vooruit gaan kijken. Het is helemaal niet goed om daar al over na te denken.”

Heung-Min Son is weer van de partij bij Tottenham, nadat de aanvaller in de heenwedstrijd geschorst was. “Het is duidelijk dat hij heel vaak belangrijk is geweest en gewoon een hele goede voetballer is. Het is hetzelfde verhaal als tegen Juventus met Cristiano Ronaldo. Doet Ronaldo wel of niet mee? Hij deed wel mee en het is mooi om ze met hen te verslaan. Dus dat maakt voor mij niet uit”, besluit Van de Beek.