PSV profiteert in financieel opzicht van uitkomst van Engelse degradatiestrijd

Afgelopen weekend verzekerde Brighton & Hove Albion zich van Premier League-voetbal voor volgend seizoen. Nummer zeventien Cardiff City verloor thuis met 2-3 van Crystal Palace, waardoor Brighton, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Arsenal, zich handhaafde. De prestatie van de ploeg van Chris Hughton betekent ook goed nieuws voor PSV.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat de huidige nummer twee van de Eredivisie recht heeft op bonussen in verband met de transfers van Jürgen Locadia en Davy Pröpper, die bij Brighton actief zijn. De exacte sommen zijn niet bekend, zo meldt de lokale krant, maar men stelt dat er mag worden aangenomen dat het om meerdere tonnen gaat.

Locadia verkaste in januari 2018 van PSV naar Engeland voor een bedrag van zeventien miljoen euro. De aanvaller ligt nog tot medio 2022 vast en heeft tot op heden veertig duels voor Brighton gespeeld. Pröpper sloot zich medio 2017 voor dertien miljoen euro aan bij Brighton en heeft tot dusver 75 duels gespeeld voor the Seagulls, waar hij nog tot de zomer van 2021 vastligt.

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn bij beide transfers afspraken gemaakt over bonussen voor PSV 'op het moment dat Brighton zekerheid heeft over spelen in de Premier League’. Op het moment dat de ploeg zou degraderen, hoefde Brighton de bonussen niet uit te keren. Brighton kan komend weekend nog een plek stijgen op de ranglijst ten koste van Southampton, dat twee punten meer heeft.