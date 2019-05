Steven Bergwijn laat niets los: ‘Je weet hoe het met jongens gaat’

Steven Bergwijn kent met vijftien doelpunten en dertien assists een sterk seizoen en wordt met diverse buitenlandse clubs in verband gebracht. De aanvaller van de Eindhovenaren kan weinig met de geruchten over zijn toekomst: de focus ligt vooralsnog op het prolongeren van de landstitel. PSV en Ajax gaan, met nog twee speeldagen te gaan, samen aan kop in de Eredivisie, al is het doelsaldo in het voordeel van de club uit Amsterdam.

“Ik wil kampioen worden en pas daarna gaan we verder kijken”, benadrukte Bergwijn in gesprek met FOX Sports. “Nu is het seizoen nog bezig.” De aanvaller heeft volgens De Telegraaf ‘een enorme indruk’ achtergelaten bij internationale scouts. Met name Internazionale en Manchester United zijn gecharmeerd van Bergwijn, maar er zitten nog meer clubs op het vinkentouw. De Oranje-international zou de knoop al voor de finaleronde van de Nations League van volgende maand willen doorhakken.

De kans is zodoende groot dat Bergwijn zijn manier van juichen ergens in het buitenland zal laten zien. Hij wil nog steeds niet laten weten waarom hij zijn hand voor zijn hoofd doet. “Dat is iets tussen mijn vrienden en mij. Niet iets anders”, verzekerde de aanvaller lachend. “Heel veel jongens doen het. Sommige dingen ontstaan gewoon uit het niets. Ik houd het er gewoon in. Je weet hoe het met jongens gaat.”

“Dan doet iemand iets en zegt de ander: ‘doe het in de wedstrijd’. Zo gaan die dingen.” PSV hoopt aan de zomerse verkoop van Bergwijn en Hirving Lozano totaal een bedrag tussen de zestig en zeventig miljoen euro over te houden. De Mexicaan geniet concrete belangstelling van Napoli.