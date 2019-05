‘Vuile’ Luis Suárez door de mangel gehaald: ‘Een rat, het was ongehoord’

Luis Suárez keert dinsdagavond terug op Anfield, aangezien Barcelona dan de return van de halve finale van de Champions League tegen Liverpool speelt. De Catalaanse grootmacht won de heenwedstrijd met 3-0, mede door een treffer van de spits, die ook veel kritiek kreeg vanwege zijn gedrag tijdens het duel. John Aldridge hekelde de strapatsen van Suárez in het Camp Nou.

De oud-spits van Liverpool haalt in gesprek met The Irish Independent uit naar de aanvaller van Barcelona. "Suárez gedroeg zich als een rat in de halve finale tegen Liverpool, het was ongehoord. Ik heb echt geen moeite dat hij juichte na zijn goal. Omdat hij het shirt van Liverpool heeft gedragen, betekent niet dat hij niet blij mag zijn na een geweldige goal in een belangrijke Champions League-wedstrijd."

"Wat echter niet acceptabel was, waren zijn rare capriolen", vervolgt de 59-jarige Ier. "Hij kwam recht in de gezichten van de Liverpool-spelers, ging iedere keer naar de grond als iemand hem naderde en probeerde ervoor te zorgen dat zijn tegenstanders een kaart zouden krijgen. Hij was sluw, hij was vuil. Hij was alles wat iedereen ons probeerde te vertellen toen hij nog voor Liverpool speelde en wij hem verdedigden."

"We weten dat dit een gast is die zijn oma nog omver zou lopen voor een doelpunt, maar iedereen moet ook respect tonen voor degenen die in het verleden goed voor jou zijn geweest. Als ik nu in de kleedkamer van Liverpool zou zitten, zou ik een plan bedenken om ervoor te zorgen dat hij zich opwindt en van het veld wordt gestuurd. We weten dat hij een kort lontje heeft. We moeten hem bestrijden met zijn eigen spelletje”, besluit Aldridge zijn relaas over Suárez.