Moeder Cristiano Ronaldo baart opzien met tweet over prestaties van zoon

Cristiano Ronaldo verkaste vorig jaar zomer van Real Madrid naar Juventus met de ambitie om de Champions League te winnen. De Portugees kon niet voorkomen dat de club door Ajax werd uitgeschakeld in het miljardenbal, maar was wel belangrijk voor de ploeg in de Serie A. De moeder van Ronaldo is echter wat te euforisch over de bijdrage van haar zoon.

Juventus wist op 20 april voor de achtste keer op rij landskampioen van Italië te worden door Fiorentina in eigen huis met 2-1 te verslaan. Dinsdag plaatst de moeder van Ronaldo een opmerkelijke tweet die verwijst naar de eindzege. "Cristiano, de speler die Juventus behoedt voor degradatie", zo begint het bericht van Dolores Aveiro op Twitter.

"De speler die Juventus weer de titel heeft bezorgd na een droogte van twintig jaar. Mijn trots mijn zoon", aldus de moeder van Ronaldo, die bij de boodschap ook een foto van haar zoon plaatst. Het bericht levert Aveiro veel hoongelach op social media op. Het bericht is enkele uren geleden geplaatst en is nog altijd niet verwijderd.