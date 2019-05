Oranje Onder-17 al zeker van kwartfinale na ruime overwinning

Oranje Onder-17 heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van het EK in Ierland. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen was in Dublin met overtuigende cijfers te sterk voor Engeland. Mede door twee goals van Brian Brobbey won Nederland met 5-2. Door de overwinning komt Oranje op zes punten en is het met nog een groepswedstrijd voor de boeg al zeker van kwalificatie voor de kwartfinales.

Oranje Onder-17 had de eerste wedstrijd tegen Zweden al op overtuigende wijze gewonnen en ook tegen de Engelse leeftijdsgenoten werden drie punten gepakt. In het Whitehall Stadium in Dublin begon de ploeg van Van der Veen niet goed, want al na zeven punten spelen was het Engeland dat op voorsprong kwam via Manchester City-verdediger Taylor Harwood-Bellis, die de bal tegen de touwen kopte. Het antwoord van Nederland liet niet lang op zich wachten, want nog geen drie minuten later was het Ajax-spits Brobbey die de bal voor zijn voeten kreeg en onhoudbaar raak schoot.

Na ruim een half uur waren het opnieuw de Engelsen die op voorsprong kwamen. Vanuit een strafschop tekende Sam Greenwood voor de 1-2. Toch zou het team van Van der Veen gaan rusten met een voorsprong. Nadat Ian Maatsen de paal had geraakt, schoot Feyenoorder Naoufal Bannis vanuit de rebound de 2-2 binnen. In de blessuretijd van de eerste helft kwam de bal terecht bij Ajacied Sontje Hansen. Hij bedacht zich geen moment en krulde de bal op fraaie wijze in de kruising: 3-2.

Direct na rust gingen de Engelse talenten op jacht naar de gelijkmaker en Oranje ontsnapte toen Miguel Azeez de paal raakte. Even later keerde doelman Calvin Raatsie nog een inzet in de korte hoek. De marge werd na een uur spelen op twee gebracht toen Brobbey mocht aanleggen vanaf elf meter. Hij faalde niet en maakte zijn tweede doelpunt van de middag. Vlak daarna maakte Naci Ünüvar een einde aan alle onzekerheid. De Ajax-buitenspeler kapte twee Engelsen uit en schoot vervolgens raak. In de slotfase kreeg Oranje nog kansen om de score verder uit te breiden, maar verder dan 5-2 kwam de ploeg niet. Aanstaande donderdag (17.30 uur) wacht de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk.