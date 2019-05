Isak volgt transfergeruchten: ‘Ik zou liegen als ik zeg dat ik dat niet lees’

Alexander Isak maakt tijdens zijn huurperiode bij Willem II een uitstekende indruk en het is de vraag of hij nog zal terugkeren bij Borussia Dortmund. Het Zweedse talent heeft een doorlopend contract bij de Duitse topclub, maar mede door zijn twaalf doelpunten in veertien Eredivisie-wedstrijden is de belangstelling toegenomen. De negentienjarige aanvaller laat weten het transfernieuws rondom zijn persoon met interesse te volgen, al kan hij niet vertellen waar hij volgend seizoen speelt.

Isak werd de afgelopen maanden in verband gebracht met verschillende clubs. RSC Anderlecht, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Real Betis en AS Roma zouden allemaal een oogje hebben op de aanvaller, die nog tot medio 2022 vastligt bij Dortmund. “Ik weet dat er interesse is vanuit Europa, maar dat maakt het moeilijk voor mij om daar op te reageren. Ik heb gewoon nog een contract bij Dortmund”, laat hij weten in gesprek met Expressen.

De jonge aanvaller wordt wekelijks gelinkt aan diverse clubs. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat niet lees”, vervolgt de spits. “Soms krijg ik het doorgestuurd. Als ik iets op het internet opzoek dan komt het voor dat ik mezelf ineens voorbij zie komen. Natuurlijk kijk ik dan even, maar dat heeft geen invloed op me. Ik heb in het verleden in dezelfde situatie gezeten en heb toen geleerd om er mee om te gaan.”

Isak kwam zondag niet tot scoren in de met 0-4 verloren finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax. Co Adriaanse, die bij beide clubs aan het roer stond, gaf in aanloop naar de bekerfinale aan dat Isak niet zou misstaan bij Ajax. “Als ik bij Ajax zat, zou ik hem meteen kopen. Hij is misschien wel verder dan Zlatan. Die speelde niet meteen in het eerste van Ajax.”