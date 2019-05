‘Droomseizoen’ dreigt in duigen te vallen voor PSG-huurling bij oude liefde

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Kevin Trapp (28), die als huurling bij Eintracht Frankfurt weer kan laten zien wat zijn kwaliteiten zijn. Waar de doelman vorig seizoen bij Paris Saint-Germain was veroordeeld tot een reserverol, is de Duitser nu een vaste waarde bij oude bekende Eintracht Frankfurt, dat hoge ogen gooit in zowel de Europa League als de Bundesliga.

Tim Siekman

Na verschillende clubs in zijn geboorteplaats Merzig kwam Trapp in 2005 in de jeugdopleiding van 1.FC Kaiserslautern terecht. De jonge doelman gold jarenlang als een van de grootste keeperstalenten van Duitsland en mocht in augustus 2008 zijn debuut maken in de verloren bekerwedstrijd tegen FC Carl Zeiss Jena (2-1). Sindsdien werkte Trapp zich langzaam omhoog tot vaste doelman bij Kaiserslautern, dat in het seizoen 2011/12 degradeerde naar de 2. Bundesliga. Eintracht Frankfurt besloot bij de club in nood toe te slaan door Trapp voor 1,5 miljoen euro over te nemen.

Van 2012 tot 2015 was Trapp de vaste doelman van de Duitse club, die in 2012 juist was gepromoveerd naar de 1. Bundesliga. Trapp was, mits hij blessurevrij was, de eerste keus onder de lat en was belangrijk voor Eintracht Frankfurt door vaak punten te pakken voor de club. Trapp werd met die Adler respectievelijk zesde, dertiende en negende in de hoogste Duitse klasse alvorens hij in 2015 voor het eerst naar het buitenland verkaste. Paris Saint-Germain herkende het talent van de voormalig jeugdinternational en legde 9,5 miljoen euro op tafel om Eintracht Frankfurt te verleiden.

Concurrentiestrijd bij PSG

De komst van Trapp in de Franse hoofdstad luidde uiteindelijk ook het vertrek van Salvatore Sirigu in. De Italiaan was vanaf medio 2011 vier seizoenen lang de vaste doelman van les Parisiens en verdedigde in totaal 178 keer het doel van PSG voordat Trapp zich aansloot bij de club. Vanaf de komst van de Duitser was Sirigu veroordeeld tot een plek op de bank door trainers Laurent Blanc en Unai Emery. "Toen ik van vakantie terugkeerde, wist ik dat de club mij weg wilde hebben. Van een eerlijke concurrentiestrijd met Trapp is nooit sprake geweest en dat heeft mij teleurgesteld. De irritatie was niet dat ik niet speelde, maar wel dat ik nooit in overweging ben genomen", aldus de doelman in gesprek met L'Équipe.

Trapp was in zijn eerste periode bij PSG regelmatig op een fout te betrappen, maar nieuwe kansen bleven uit voor Sirigu, die na verhuurperiodes naar Sevilla en Osasuna in de zomer van 2017 definitief vertrok naar Torino. Trapp bleek echter niet voor lange tijd de onbetwiste nummer één bij de Franse topclub, daar Alphonse Aréola zich in het seizoen 2015/16 zich sterk had ontwikkeld op huurbasis bij Villarreal. Trapp speelde vorig seizoen slechts vier duels in de Ligue 1 en tijdens de zomerse transferperiode werd het perspectief van de Duitser er niet beter op. PSG besloot namelijk in zee te gaan met Juventus-legende Gianluigi Buffon, waardoor Trapp verder daalde in de pikorde.

De aanwezigheid van de nu 41-jarige Buffon zou iedereen naar een hoger niveau tillen, zo stelde Trapp nog voordat de transfer van de Italiaanse veteraan rond was. “Ook voor mij is Gigi een legende. Wat hij de afgelopen jaren heeft gepresteerd, op dat niveau en met zijn leeftijd, is bewonderenswaardig”, zo zei hij tegenover diverse Franse media. “De kans krijgen om met zo'n keeper te werken, is speciaal.” Trapp wist echter al, net als Sirigu eerder, dat hij zou verkassen, aangezien hij niet wederom een seizoen wilde toekijken. Oude liefde Eintracht Frankfurt, dat vorig seizoen verrassend de DFB Pokal won door Bayern München in de finale met 1-3 te verslaan, bleek uitweg te bieden.

'Kevin is een echte leider'

De verloren zoon moest voor de bühne de concurrentiestrijd aangaan met Frederik Rönnow, Felix Wiedwald en Jan Zimmermann, maar al snel werd duidelijk dat de huurling onder trainer Adi Hütter vrijwel alles zou spelen. “De knieproblemen van Rönnow hebben ons aan het denken gezet. We hebben vertrouwen in zijn kwaliteiten, maar we zagen ons genoodzaakt om Trapp aan te trekken. Kevin is fit en een echte leider. Het is geweldig dat een Duits international ervoor kiest om naar Eintracht Frankfurt te komen”, zo stelde sportief directeur Bruno Hübner destijds op de website van de club.

Kevin Trapp in dienst van Paris Saint-Germain, waar hij sinds 2015 op de loonlijst staat.

“Ik heb tijdens mijn tijd in Parijs altijd teruggedacht aan de periode bij Eintracht Frankfurt”, zo vertelde Trapp vlak na de bekendmaking van de huurdeal. “Ik was heel blij dat ze in mei de DFB Pokal wisten te winnen. Het was voor mij belangrijk om in een vertrouwde omgeving terecht te komen, waar ik aan spelen kan toekomen. Ik kijk er naar uit om komend seizoen voor Eintracht Frankfurt uit te komen.” De drievoudig A-international, die op het voor Duitsland mislukte WK in Rusland de derde doelman was achter Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen, wilde met de overstap in beeld blijven bij bondscoach Joachim Löw, terwijl hij naar eigen zeggen ook simpelweg toe was aan een constante reeks wedstrijden in clubverband.

Afgezien van de eerste speelronde heeft Trapp geen Bundesliga-duel gemist deze voetbaljaargang. Mede door de verrichtingen van de 28-jarige doelman staat de ploeg van Jonathan de Guzman en Jetro Willems momenteel op doelsaldo op de vierde plek in de Duitse competitie, wat aan het eind van de rit recht geeft op Champions League-voetbal komend seizoen. Een bijzondere prestatie lonkt dus voor die Adler, aangezien de club voor het eerst in 25 jaar tijd weer in de top vijf van de Bundesliga kan eindigen. Daarnaast verrast Eintracht Frankfurt dit seizoen met een plek in de halve finales van de Europa League, waarbij de heenwedstrijd in stadion Commerzbank-Arena tegen Chelsea vorige week in 1-1 eindigde.

'We hebben nu de kans om geschiedenis te schrijven'

Eintracht Frankfurt is zodoende aan een memorabel seizoen bezig, met kwalificatie voor het miljardenbal als realistisch scenario. Het is echter mogelijk dat Trapp niet van de partij is als de Duitse club voor het eerst zal deelnemen aan de moderne variant van de Europa Cup. Men heeft geen optie tot koop bedongen bij de overeenkomst met PSG, waardoor de Franse grootmacht zelf een bedrag kan bepalen voor Trapp. Naar verluidt is de topclub bereid genoegen te nemen met acht miljoen euro voor Trapp, die al heeft aangegeven niet te willen terugkeren naar de Franse landskampioen, waar hij nog tot de zomer van 2020 vastligt.

Eintracht Frankfurt heeft voldoende concurrenten inzake de handtekening van de Duits international. Volgens BILD aast onder meer AS Roma op de doelman, die overigens veel salaris moet inleveren als hij PSG definitief verlaat. Trapp staat momenteel voor vijf miljoen euro per annum op de loonlijst in Parijs, een veel hoger bedrag dan dat hij in Frankfurt kan gaan opstrijken. Trapp heeft aan Hit Radio FFH laten weten dat hij graag bij de huidige nummer vier van de Bundesliga blijft. “Ja, er zijn alleen maar positieve argumenten om te blijven. Iedereen weet wel dat ik me erg op mijn gemak voel hier”, stelt de sluitpost.

Trapp hoopt het gedenkwaardige seizoen van Eintracht Frankfurt goed af te sluiten met een vierde plek en nog meer Europees succes, maar de laatste tijd vallen de resultaten tegen. Anderhalf week geleden speelde men in de Bundesliga doelpuntloos gelijk tegen Hertha BSC, terwijl afgelopen zondag concurrent Bayer Leverkusen in een onderlinge confrontatie met 6-1 te sterk bleek. “We hebben nu de kans om geschiedenis te schrijven óf om alles te verliezen wat we in acht, negen maanden hebben opgebouwd. We hebben nu de keuze of we een sensationeel seizoen spelen of een goed seizoen”, aldus Trapp. “Ik denk dat iedereen bij Eintracht Frankfurt uiteindelijk wil zeggen dat we een droomseizoen hebben gespeeld.”