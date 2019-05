‘Mensen mogen dat roepen, maar wie gaat hem vervangen bij Man United?’

Paul Pogba krijgt de afgelopen maanden veel kritiek te verwerken, maar Chris Sutton gaat niet met de meute mee. De oud-speler van onder meer Chelsea en Celtic is juist gecharmeerd van de Fransman en hoopt dan ook dat de middenvelder ook volgend seizoen de kleuren van Manchester United verdedigt. Pogba ligt vooral de laatste maanden enorm onder vuur en lijkt mede daarom op weg naar Real Madrid, waar Zinédine Zidane zijn landgenoot met open armen zal ontvangen.

Sutton roept the Mancunians op het sportieve belang te laten prevaleren. Een eventuele miljoenendeal met Real Madrid moet niet leidend zijn. “Manchester United moet het elftal om Pogba heen bouwen”, zo stelt hij in gesprek met de BBC. “Het is mijns inziens een speler van wereldklasse, daar ben ik van overtuigd. Haalde José Mourinho het maximale uit zijn kwaliteiten? Nee. Heeft hij onder Ole Gunnar Solskjaer hoopvolle dingen laten zien? Ja.”

“Als Manchester United weer om de prijzen wil meedoen, dan is van het cruciaal belang dat de beste spelers blijven en Pogba is er daar zeker een van. Mensen mogen best roepen dat ze liever zien dat hij verkocht wordt, maar wie gaat hem vervangen?”, vraagt de oud-aanvaller zich hardop af. Er zijn wat hem betreft meer problemen op Old Trafford die niet zomaar opgelost kunnen worden. “Het is logisch dat er spelers vertrekken deze zomer. Het is echter de vraag wie op dit moment bij Manchester United wil tekenen.”

Solskjaer is na een veelbelovende start in zwaar weer beland, maar dat is voor Sutton geen reden om de manager openlijk te bekritiseren. “Hij moet de rotzooi van Mourinho opruimen. Deze ploeg draagt duidelijk niet de signatuur van Solskjaer, het zijn niet eens zijn aankopen. Dat ze überhaupt in aanmerking zijn gekomen voor een Champions League-ticket is al een hele prestatie. Het is daarom nergens voor nodig om paniekerig te doen over de huidige situatie.” Manchester United staat zesde in de Premier League en moet genoegen nemen met deelname aan de Europa League. Aanstaande zondag is de seizoensafsluiter tegen het gedegradeerde Cardiff City.