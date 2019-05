Toto’s Tips: dit moet je weten over Ajax - Tottenham Hotspur

Een Nederlandse club met één been in de finale van de Champions League. Had je daar voor het seizoen op ingezet, dan was je waarschijnlijk voor gek verklaard, maar ook stinkend rijk geworden. Toch kan Ajax na de 0-1 zege in Londen woensdag de klus klaren in eigen huis, als Tottenham Hotspur op bezoek komt voor de return. Kan dit Ajax historie schrijven?

Als we kijken naar hoe Ajax het in het verleden deed in halve finales, dan zien we een rijke én succesvolle historie. Twaalf keer eerder hoorde de club bij de laatste vier van een officieel Europees toernooi. Liefst tien keer overleefde Ajax deze ronde ook; alleen in 1980 (tegen Nottingham Forest) en 1997 (tegen Juventus) ging het mis. Als de Amsterdammers stand weten te houden tegen Tottenham, dan zou de ploeg de eerste Nederlandse club in een Champions League-finale worden sinds 1996. Ook toen was het Ajax met deze prestatie.

Niemand bij Ajax durfde na afloop van de heenwedstrijd te stellen dat het al beslist was. Logisch ook, gezien de veerkracht die Tottenham Hotspur getoond heeft in de kwartfinale tegen Manchester City. Toch is het terugkomen van een 0-1 thuisnederlaag in de eerste ontmoeting een zeldzaamheid: het gebeurde slechts één keer in de Champions League-geschiedenis dat een ploeg ondanks een 0-1 in de heenwedstrijd van de halve finale alsnog door ging. Die club? Ajax in 1995/96, toen Panathinaikos in de return uit met 0-3 werd verslagen.

Wat een voordeel kan zijn voor Ajax in deze cruciale ontmoeting is dat de return in de eigen Johan Cruijff ArenA plaats vindt. Een doelpunt van de ploeg van Erik ten Hag is daar namelijk zo goed als gegarandeerd. Ajax kwam in de laatste dertig thuiswedstrijden in alle competities telkens tot scoren. Ajax maakte in deze reeks liefst 101 goals in totaal, een gemiddelde van 3,4 per wedstrijd. Mocht Tottenham Hotspur dus nog aspiraties hebben voor de finale, dan kan het maar beter snel en vaak scoren in dit duel.

Resteert de vraag hoe de teams er in vergelijking met de heenwedstrijd voor staan. Hoe fit is Ajax uit de bekerfinale tegen Willem II gekomen? En speelt Heung-min Son wellicht een rol, de aanvaller van Tottenham Hotspur die het duel in Londen moest missen vanwege een schorsing? Woensdag weten we wie er naar Madrid mag afreizen voor de eindstrijd in de Champions League.

