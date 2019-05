Nieuwe dreun voor Liverpool: ‘Hij mag niet spelen tegen Barcelona’

Liverpool verloor vorige week zijn eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League met 3-0 van Barcelona en the Reds hebben dinsdag op Anfield een klein wonder nodig om die achterstand om te buigen. De Engelse grootmacht zal dat echter voor elkaar moeten zien te krijgen zonder sterspeler Mohamed Salah, die zaterdag het einde van de wedstrijd tegen Newcastle United niet haalde na een botsing met Martin Dúbravka en ook tegen Barcelona niet van de partij zal zijn.

“Hij heeft een lichte hersenschudding, dus hij mag niet spelen. Het kan niet. Hij voelt zich oké, maar vanuit een medisch perspectief is dat niet genoeg om te mogen spelen. Dat is alles. Hij wil heel graag, maar het mag niet”, liet trainer Jürgen Klopp maandag optekenen tijdens een persconferentie.

De afwezigheid van Salah, die zondag tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Wolverhampton Wanderers waarschijnlijk wel weer van de partij zal zijn, komt als een nieuwe dreun voor Klopp. De oefenmeester moet het tegen Barcelona namelijk ook stellen zonder de nog altijd geblesseerde Roberto Firmino. De Braziliaan kampt met een spierkwetsuur en kon daardoor in de heenwedstrijd alleen als invaller een bijdrage leveren. Ook Naby Keïta is door blessureleed dinsdag niet inzetbaar.

Voor Liverpool wordt een lastige opgave zodoende nog een stuk zwaarder: “Dit is niet de situatie die we willen. We gaan proberen om te winnen, dat is logisch. Als ze ons op een specifiek moment de kans geven om door te gaan, gaan we proberen die te grijpen. Het is een lang seizoen geweest samen met de fans. Er is een kleine kans om het seizoen nog wat te verlengen, maar dit zijn wel de laatste twee thuiswedstrijden van een fantastisch seizoen. Dat moeten we vieren met een goed optreden op het veld en op de tribunes.”