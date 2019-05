Sarri krijgt de wind van voren van routinier: ‘Een verschrikkelijk seizoen'

Gary Cahill komt er dit seizoen amper aan te pas bij Chelsea. De 33-jarige verdediger, die bij the Blues in het bezit is van een aflopend contract, speelde in deze jaargang tot dusver acht zeven officiële wedstrijden en kwam zondag in het duel met Watford (3-0 zege) als invaller in het veld. Daar is de 61-voudig Engels international niet bepaald tevreden over en hij geeft manager Maurizio Sarri om die reden in gesprek met de Daily Telegraph een flinke veeg uit de pan.

“Het was voor mij persoonlijk verschrikkelijk dit seizoen. Ik zal het gewoon wissen uit mijn herinneringen als ik Chelsea verlaat, mijn laatste herinnering is de FA Cup-finale van vorig seizoen (die met 1-0 verloren ging tegen Manchester United, red.). Het is heel moeilijk geweest, in de afgelopen zes seizoenen heb ik meer dan regelmatig gespeeld en alles gewonnen met Chelsea. Dat ik nu vanaf de tribune moet toekijken, had ik niet verwacht. Ik weet hoe de club werkt, heb een goede verstandhouding met de spelers en staf en dat wordt nu niet benut”, stelt Cahill.

“Als je twee, drie of vier wedstrijden niet speelt, hoeft daar geen reden voor gegeven te worden. Maar als het er acht of negen worden, moet de situatie uitgelegd worden. Wat gebeurt er? De manager heeft dat niet gedaan”, vervolgt de verdediger, die door Chelsea in 2012 werd overgenomen van Bolton Wanderers. “Ik zie enkele situaties met spelers die de titel hebben gewonnen met Chelsea, niet alleen ik, en dat is niet goed. Het maakt het heel moeilijk om respect te hebben voor iemand die geen respect heeft voor wat wij gewonnen hebben met de club.”

Cahill vindt niet dat hij niet in de spelopvatting van Sarri past. “Ik heb me aangepast aan verschillende tactieken, formaties en filosofieën van alle managers die ik ooit heb gehad. Van de volgende manager zal ik ook leren, want iedere ervaring draagt bij aan het leerproces”, aldus Cahill. “Ik ben er best trots op hoe ik met deze situatie ben omgegaan. Iedere dag ben ik onverstoord doorgegaan met trainen. Ik heb respect voor alle mensen binnen de club, dus het is belangrijk om mezelf goed te profileren. Wanneer je iemand als Ethan Ampadu ziet doorbreken, moet je het goede voorbeeld geven.”

Sarri was na afloop van de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Watford niet op de hoogte van de uitspraken van Cahill. “Het is niet belangrijk voor mij. Cahill is dit seizoen heel professioneel geweest, ondanks dat hij maar weinig wedstrijden heeft gespeeld. Op het trainingscomplex en in de kleedkamer was hij heel belangrijk”, stelt de Italiaan, die Cahill tegen Watford in het veld bracht voor David Luiz. “Ik denk dat het heel belangrijk was voor hem en de fans. Gary heeft alles gewonnen, dus hij moest afscheid nemen van het stadion, de fans en de club.”