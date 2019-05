AZ baalt van Ajax, PSV en KNVB na verlies van drietal talenten

AZ likt de wonden, nadat drie talenten de club afgelopen week de rug toekeerden. Rio Hillen (zestien jaar) en Kian Fitz-Jim (vijftien) gaan naar Ajax, terwijl Justin de Haas (negentien) kiest voor een overstap naar PSV. nadat hij geen akkoord bereikte over een nieuw contract bij AZ Directeur algemene zaken Robert Eenhoorn van de Alkmaarders spreekt in het Noordhollands Dagblad zijn frustratie uit over de gang van zaken.

In de 'veranderagenda' van de Eredivisie werd een herenakkoord vastgelegd: grote clubs zouden zich onthouden van het 'actief benaderen van jonge talentvolle spelers' van elkaar. Als dat toch gebeurt, al dan niet op initiatief van de speler zelf, moet een vergoeding van 35.000 euro per opleidingsjaar worden betaald. Het herenakkoord treedt echter pas vanaf 2021, tot ongenoegen van Eenhoorn.

"In Engeland is er heel duidelijke regelgeving. Daar kunnen jeugdspelers van de ene Categorie 1-club niet zomaar naar een andere Categorie 1-club. Gebeurt dat tóch, dan staan daar flinke vergoedingen tegenover", stipt hij aan. "Wij hebben ervoor gepleit die afspraak nu al in te laten gaan, maar daar waren de grote clubs niet voor te porren. Nou, het is wel duidelijk waarom."

Eenhoorn insinueert dat de KNVB met twee maten meet. De bond is Ajax dit seizoen meermaals te hulp geschoten met het verschuiven van competitieduels en hoewel Eenhoorn dat toejuicht, wijst hij erop dat het idee om hulp te bieden aan clubs die Europees voetbal spelen ook voortkomt uit de veranderagenda. "Waarom kan díe afspraak wél nu al worden uitgevoerd, maar die afspraak over jeugdspelers níet? Dat vind ik heel raar."