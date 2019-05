Feyenoord begeleidt ook ‘moderne, beresterke verdediger’ naar KKD

Feyenoord verhuurt Noah Lewis volgend seizoen aan FC Dordrecht, zo maakt de nummer drie van de Eredivisie maandagochtend bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige verdediger, die zijn officiële debuut in het eerste elftal nog niet maakte, hoopt bij de samenwerkingspartner uit de Keuken Kampioen Divisie ervaring op profniveau te kunnen opdoen.

Lewis werd op jonge leeftijd overgenomen van Almere City. Hij maakte in maart 2018 zijn officieuze debuut voor Feyenoord tijdens een benefietwedstrijd tegen ADO Den Haag, maar daar bleef het bij. Dit seizoen was hij evenwel een vaste waarde in Jong Feyenoord en Feyenoord Onder-19. De club ziet toekomst in hem, zo maakte technisch directeur Martin van Geel al duidelijk toen Lewis zich in maart 2018 tot medio 2021 verbond aan Feyenoord.

"Noah is een moderne verdediger met een enorm goed fysiek, hij is 1,90 meter lang en beresterk", somde Van Geel destijds op, kort nadat Lewis met Feyenoord Onder-19 de KNVB Beker had gewonnen. "Hij heeft een ontzettend sterk seizoen gedraaid bij Feyenoord Onder-19. Of het nou tegen PSV of tegen Shakhtar of Manchester City was: Noah stond altijd zijn mannetje", vervolgde Van Geel in maart 2018. "Hij houdt echt van het vak verdedigen."

Het nieuws over de verhuurperiode van Lewis volgt drie dagen nadat Feyenoord ook de verhuur van doelman Ramón ten Hove aan Dordrecht aankondigde. Dit seizoen worden ook Jari Schuurman, Joël Zwarts en Crysencio Summerville ondergebracht bij de provinciegenoot. Schuurman blijft met een driejarig contract definitief in Dordrecht, het contract van Zwarts in De Kuip wordt niet verlengd en Summerville lijkt in de zomer terug te keren.