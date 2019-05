Bosz: ‘Helaas hebben we niet nog twee of drie doelpunten meer gemaakt’

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz maakte zondag gehakt van Eintracht Frankfurt. Die Werkself stonden na 45 minuten spelen al met 6-1 voor tegen de halvefinalist van de Europa League, waarna in de tweede helft geen doelpunten meer vielen. Bosz toont zich in onderstaande video content met de overwinning, maar had graag nog wat meer treffers gezien.

Bekijk in de video hieronder de samenvatting van de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt (6-1):