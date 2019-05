Topkandidaat voor trainerschap PEC is bekend

Manchester United heeft in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur aangeklopt bij Edwin van de Sar. De algemeen directeur van Ajax heeft zijn oude club echter afgewezen, omdat hij voorlopig in Amsterdam wenst te blijven. (Daily Mirror)

Everton is ervan overtuigd dat Arsenal kan worden geklopt in de strijd om Leandro Trossard. De aanvoerder van Racing Genk, die circa dertig miljoen euro moet kosten, wordt ook begeerd door RB Leipzig, Borussia M├Ânchengladbach en Borussia Dortmund. (Daily Express)