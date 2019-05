Ronald Waterreus: ‘Aandoenlijk is het, die verheerlijking van Ajax’

Ajax veroverde zondag dankzij een 0-4 overwinning op Willem II de TOTO KNVB Beker en staat komende woensdag in de return van de halve finale van de Champions League tegenover Tottenham Hotspur. Ronald Waterreus gunt trainer Erik ten Hag dit succes, maar schrijft in zijn column in De Limburger hij de verheerlijking van Ajax op de televisie ‘aandoenlijk’ vindt.

“U, als trouwe lezer van De Limburger, wist het als allereerste: ik ben dit seizoen voor Ajax. Of, beter: voor Erik ten Hag. Ik vond en vind dat die man in zijn eerste maanden als coach in Amsterdam zo ten onrechte is afgemaakt door de grootste krant uit die stad, dat ik hem alles gun”, stelt Waterreus. Het ‘gedweep van zogenaamde BN'ers met Ajax’ roept bij de oud-doelman echter ‘ongemakkelijke gevoelens’ op.

“Zodra die club weer eens een succesvolle periode doormaakt, zodra die Johan Cruijff ArenA eindelijk eens géén lege gaten vertoont, staan ze allemaal te dringen om ergens aan een tv-tafel te mogen vertellen hoe geweldig 'hún Ajax' wel niet is”, schrijft de oud-doelman. Hij trekt de vergelijking met eventueel succes van Feyenoord. “Aandoenlijk is het, die verheerlijking van Ajax. In pakweg Rotterdam zouden ze in een soortelijke situatie gewoon genieten. Ik geloof althans niet dat Gerard Cox of Raemon Sluiter dan naar de tv-studio zou spurten om kirrend van genot te oreren over hoe zeldzaam, buitengewoon, fantastisch Feyenoord is.”

“De ongelooflijke ernst waarmee wordt gesproken over Ajax; ik vermaakte me er de laatste maanden kostelijk mee. Toch ben ik blij dat mijn supporterschap er over een paar weken opzit, wanneer de Champions League-finale tegen Barcelona hopelijk is gewonnen. Dat ik dan gewoon weer voor mijn eigen cluppie kan zijn”, besluit Waterreus. Ajax verdedigt komende woensdag in eigen stadion een minimale voorsprong in de halve finale van de Champions League, na een 0-1 overwinning in de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.