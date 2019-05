Willem van Hanegem: ‘Ik heb gewoon geen zin in het gezeik eromheen’

Willem van Hanegem werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan de vacante trainerspositie bij FC Den Bosch. De Kromme stapt echter niet in om de ploeg door de nacompetitie te leiden. “Ik wil daar best helpen, maar ik heb gewoon geen zin in het gezeik eromheen”, zo schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Erik van der Ven en Paul Beekmans zijn jonge trainers die daar werken, dat zijn gasten die het echt wel zien. Als ze advies nodig hebben, kunnen ze mij bereiken. Maar nogmaals, ik word geen trainer in De Vliert. Dat is niet omdat ik de ploeg niet goed genoeg vind, want Den Bosch heeft leuke spelers in de selectie. Ik pas gewoon voor de show eromheen”, benadrukt de 75-jarige oud-international. Van Hanegem gaat in zijn column verder in op de bekerfinale, die volgens hem ‘geen feest’ was om naar te kijken.

“Ajax was heer en meester. Al hoop ik wel dat we nu stoppen met elk balletje breed van een speler van Ajax te analyseren als iets buitenaards. Ze hebben een sterke ploeg met een paar geweldige spelers”, stelt Van Hanegem, die het niet vreemd vond dat Ajax het in de tweede helft van de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur een beetje lastig had. “Alsof Ajax in Londen als een stoomwals over Spurs heen moest denderen.” Van Hanegem zag dat het vizier van Ajax in de bekerfinale tegen Willem II (0-4 zege) al snel op de return van de halve finale van de Champions League kon.

Hij verwacht dat de Amsterdammers zich daarover ‘geen zorgen’ hoeven te maken, ook al is Heung-Min Son ‘een gozer die echt heel goed kan voetballen’. “De trainer zal vasthouden aan de speelwijze die voor succes heeft gezorgd. Dat is belangrijk. Dat miste ik bijvoorbeeld bij Liverpool in Camp Nou tegen Barcelona, waar Georginio Wijnaldum opeens in de spits liep. Dan heb je te lang zitten nadenken over een manier om de tegenstander te bestrijden. Zoals ik ook niet begreep dat Daniel Crowley niet speelde bij Willem II tegen Ajax. Iets verzinnen tegen een sterker elftal is prima, maar altijd de beste spelers in het elftal houden, hoor.”