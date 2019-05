Aanvoerder Willem II: ‘Isak had ook bij de tegenstander mee kunnen doen’

Willem II kreeg zondagavond met 0-4 klop van Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker. Aanvoerder Jordens Peters reageerde na afloop getergd voor de camera van Voetbalzone vanwege de uitslag en zijn wissel die in zijn ogen onbegrijpelijk was. Wel had hij mooie woorden over zijn collega Alexander Isak die met zijn negentien jaar een mooie toekomst tegemoet gaat.

