Feyenoorder Tapia: ‘Mijn hart ligt nog in Twente, ik houd van die club’

Ajax versloeg Willem II in de bekerfinale (0-4), maar dat was niet de schuld van Renato Tapia. De van Feyenoord gehuurde middenvelder speelde wederom een sterke pot voor de Tilburgers, verscheen na afloop voor de camera van Voetbalzone en had onder meer warme woorden voor FC Twente. Het contract van de Peruviaan loopt na dit jaar nog een seizoen door de zomer van 2020.

