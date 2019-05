Ajax verovert harten: ‘Ook als je anti-Ajax bent: geniet van het voetbal’

Ajax veroverde zondagavond ten koste van Willem II (0-4) de eerste prijs van het seizoen, de TOTO KNVB Beker. Het team van Erik ten Hag kan later deze maand de landstitel winnen en op 1 juni ook de Champions League winnen, indien komende week in de halve finales definitief wordt afgerekend met Tottenham Hotspur. Met technisch hooggeschoold voetbal en de goedlachse spelers verovert Ajax de voetbalharten.

“Het voetbal is soms een flipperkast, zo snel of zo mooi als het gaat. De spelers zijn normale jongens die op een normale manier antwoorden geven. Wat willen we nog meer?”, vroeg journalist Willem Vissers zich zondagavond openlijk bij Studio Voetbal af. “Het is een feest om dit Ajax momenteel mee te maken. Ook als je anti-Ajax bent: geniet van het voetbal.”

Ron Jans, technisch manager van FC Groningen, geniet eveneens van de manier waarop Ajax zich profileert. “Je leeft momenteel naar die Europese wedstrijden toe. We krijgen zo veel mooie dingen te zien. Het is genieten, dat hebben we de laatste jaren in Nederland echt niet gezien.” John van ’t Schip kan heel erg genieten van een speler als Donny van de Beek, die inmiddels niet meer uit het eerste elftal is weg te denken. “Hij is een complete speler aan het worden. Van de Beek heeft een goed gevoel om positie te kiezen.”

“En ook qua opbouw speelt hij steeds beter.” Pierre van Hooijdonk vindt dat Van de Beek optimaal profiteert van het niveau waarop Ajax in Europa momenteel speelt. “Hij speelt nu alle grote affiches. Maar we doen nu net alsof we verrast zijn dat hij ook op dit niveau mee kan.” Vissers stelt dat Ajax moet proberen om Hakim Ziyech en Van de Beek te behouden, ook omdat Frenkie de Jong vertrekt en Matthijs de Ligt waarschijnlijk zijn voorbeeld zal volgen. “Ze kunnen Van de Beek eventueel aanvoerder maken.”