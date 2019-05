Ruud Gullit looft Ajacied: ‘Bij Real Madrid zou hij goed passen’

Donny van de Beek is mogelijk aan zijn laatste weken bij Ajax bezig. De middenvelder wordt met steeds meer buitenlandse clubs in verband gebracht en de vraag is dan ook of de Amsterdammers hem na dit seizoen kunnen behouden. Wim Kieft loofde zondagavond bij Ziggo Sport de manier waarop Van de Beek zich heeft teruggevochten in het elftal van Erik ten Hag, terwijl Gullit hoopt dat de middenvelder goed nadenkt over een volgende club.

Kieft looft de invloed van Sjaak Swart, die goed bevriend is met Van de Beek, en het feit dat de middenvelder op zakelijk gebied goed wordt begeleid door Guido Albers. De middenvelder logeert enkele keren per week bij de oud-Ajacied. “Als je een zaakwaarnemer hebt die je meteen gaat proberen om je weg te brengen, of je kop gaat gek maken. Ik denk dat Swart toch een goede invloed op die jongen heeft.”

Van de Beek was aanvankelijk niet van een basisplaats verzekerd. “Die jongen is heel rustig gebleven, heeft niet zijn bek opengetrokken en is gewoon gaan voetballen. Dat vind ik heel bijzonder”, benadrukte Kieft. Ruud Gullit hoopte dat Van de Beek ‘niet hetzelfde gaat doen als Davy Klaassen’. “Naar een ploeg gaan die niet zo speelt zoals jij gewend bent”, verklaarde de voormalig Oranje-international.

Gullit zou Klaassen een zomerse transfer aanbevelen. “Bij Real Madrid zou hij goed passen”, verzekerde hij. “Die spelen aanvallend voetbal en dan komt hij wel voortdurend in het zestienmetergebied. Dat zou een goede ploeg zijn.” Jan van Halst vroeg zich af hoe reëel het is dat Van de Beek in Madrid aan spelen toekomt. “Dat denk ik wel”, repliceerde Gullit. “Als je zo’n speler hebt, in een systeem wat Zinédine Zidane ook aanspreekt, 4-3-3, dan denk ik dat hij daar heel erg goed past."