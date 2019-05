Ticket groepsfase CL lijkt utopie voor Depay en consorten na kraker

Lille OSC lijkt na zondagavond bijna zeker van een plek in de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. De club van Christophe Galtier wist in een onderlinge confrontatie met concurrent Olympique Lyon een punt te pakken (2-2), waardoor de nummer twee een voorsprong van zes punten op les Gones behoudt. Lyon staat op plek drie in de Ligue 1, die aan het eind van de rit de voorrondes van de Champions League betekent.

Memphis Depay speelde een belangrijke rol bij de vroege voorsprong van Lyon, daar de Oranje-international verantwoordelijk was voor de assist. Bij een tegenaanval na tien minuten spelen snelde Depay naar het vijandelijke doel en hield de verdediging van Lille flink bezig. Martin Terrier ging buitenom, kreeg de bal aangespeeld van Depay en rondde af: 1-0. Lille deed in de eerste helft niet onder voor de thuisploeg, maar kon doelman Anthony Lopes niet verschalken.

Na de onderbreking wist Lille echter het tij te keren. Jason Denayer taxeerde een voorzet volledig verkeerd, waardoor de bal via Ferland Mendy voor de voeten van Loïc Rémy belandde: 1-1. Halverwege de tweede helft pakte Lille zelfs de voorsprong via Boubakary Soumaré. De middenvelder anticipeerde goed op een vrije trap van Nicolás Pépé en schoot de bal via de onderkant van de lat achter Lopes: 1-2.

Lille kon niet lang genieten van de voorsprong. Lyon zette in minuut 74 aan en nadat doelman Mike Maignan al enkele pogingen teniet had gedaan, bleek hij een schot van Léo Dubois niet te kunnen keren: 2-2. Lyon ging vervolgens naarstig op zoek naar de winnende treffer, zodat de tweede plek nog in zicht zou blijven voor de Franse topclub. Lille hoefde echter een goal meer te incasseren en lijkt, met nog drie duels te gaan, zeker van de tweede plek in de Ligue 1.