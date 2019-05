Frenkie de Jong haalt opgelucht adem: ‘Anders krijg je misschien verhalen’

Ajax wist zondagavond beslag te leggen op de TOTO KNVB door in de finale van het bekertoernooi Willem II op een 0-4 nederlaag te trakteren. Frenkie de Jong noemt de bekerwinst van Ajax 'heel belangrijk' en staat na afloop ook stil bij Abdelhak Nouri, die bij het vorige bekerduel met Willem II in 2016, net als De Jong, zijn debuut maakte voor de Amsterdamse club.

"Ajax had al een tijdje geen prijs gewonnen en voor mij persoonlijk is het mijn eerste prijs. Je zit nu niet meer tegen een prijs aan te hikken. Anders krijg je misschien verhalen als: Ze spelen leuk, maar ze gaan geen prijs winnen. Nu hebben we er één en op naar de volgende", zegt de middenvelder in een interview met de NOS.

De Jong denkt nog regelmatig aan Nouri, vooral als Ajax tegen Willem II speelt, zo geeft de Oranje-international aan. "Dan komen die herinneringen wel boven. Vergeten doen we hem sowieso nooit." Donny van de Beek spreekt tegenover AT5 van 'een hele mooie sfeer' in De Kuip. De middenvelder wordt vaak toegezongen door de aanhang van Ajax.

"Dat went nooit. Normaal ben ik hier wel een ander sfeertje gewend. Het is wel eens mooi dat dat nu anders is. Het was een hele mooie sfeer", aldus Van de Beek, die geen groot feest verwacht na de bekerzege. "Het zal heel rustig zijn, want we weten allemaal dat woensdag (tegen Tottenham Hotspur, red.) een superbelangrijke pot is. Het zal even wat eten worden met het team, denk ik."