Koster verder onder vuur genomen door aanvoerder: ‘Ik ben boos op hem’

Adrie Koster en Willem II verloren zondagavond de finale van de TOTO KNVB Beker in De Kuip van Ajax met 0-4. Na afloop uitte de gepasseerde Daniel Crowley zijn teleurstelling over het besluit van Koster om met een andere formatie aan te treden. In gesprek met de NOS deelt ook Jordens Peters zijn frustraties aangaande de trainer van de Tilburgers.

Peters had namelijk niet verwacht dat de trainer de aanvoerder zou wisselen. "Ik ben boos op de trainer", zegt de 32-jarige aanvoerder. "Ik vind het geen goed signaal naar de groep als je je aanvoerder eruit haalt. Mijn rol als aanvoerder is ook om de jongens te stimuleren. Als we vaak op een dood punt zitten, ben ik één van de voortrekkers die ons daar overheen probeert te trekken."

"Als je mij de kans had gegeven, dan was het misschien wel beter afgelopen dan nu." Peters vindt het best kunnen dat hij boos reageerde bij de wissel en vindt niet dat de aandacht op zijn reactie moet worden gevestigd. "Daar gaat het toch niet om? We spelen een finale. Een speler die dan gewisseld wordt, mag best boos zijn. Het is geen potje kaarten wat we spelen."

Crowley, die inviel voor Peters, liet bij FOX Sports weten te balen van het besluit van Koster om de middenvelder niet in de basis op te stellen. "Ik was geschokt en teleurgesteld. Hij zei dat hij wat anders wilde proberen en Ajax wilde verrassen. Hij vond niet dat ik bij zijn nieuwe tactiek paste. Ik begrijp het niet, eerlijk gezegd. Ik ben het er niet mee eens. Maar hij is de baas en ik respecteer zijn beslissingen."