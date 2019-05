Erik ten Hag verrast Ajacied: ‘Voor mij is het een seizoen met pieken en dalen’

Ajax won zondagavond in De Kuip de TOTO KNVB Beker door Willem II met 0-4 opzij te zetten. Rasmus Kristensen maakte de laatste treffer namens de Amsterdammers door met een knappe knal doelman Timon Wellenreuther te verschalken. De rechtsback kreeg een basisplaats van Erik ten Hag en daar is de Deen erg blij mee.

Kristensen spreekt van 'een geweldig gevoel'. “Ik denk dat we het verdienen. We doen in drie competities mee, nu hebben we de eerste prijs binnen. De goal was een leuk moment voor mij. Noussair Mazraoui had de bal op het midden. Ze stonden 3-0 achter, dus ze gingen meer drukzetten, daardoor was er meer ruimte aan de buitenkant." De verdediger vierde de treffer met landgenoten Lasse Schöne en Kasper Dolberg.

"Zij zijn mijn twee goede vrienden uit Denemarken. Zij moedigen mij aan. Voor mij is het een seizoen met pieken en dalen, dan speel ik wel en dan weer niet, dus het was heel leuk om mijn eerste goal voor Ajax te maken", vervolgt Kristensen via Ajax TV. Hij had de basisplek niet verwacht. "Als ik eerlijk ben niet, omdat ik in Londen (afgelopen dinsdag tegen Tottenham Hotspur, red.) niet in de selectie zat. Dus het was een verrassing. Een hele mooie, natuurlijk."

Daley Blind is na afloop verheugd met de bekerwinst. "Dit is de eerste, hopelijk kunnen we nog meer prijzen pakken. Het leeft heel erg in Amsterdam. Het is hunkeren naar een prijs. Dit is de eerste", zegt Blind, die de openingstreffer maakte, bij FOX Sports. "Ik doe mijn uiterste best. Het lijkt of alles klopt bij ons, binnen en buiten het veld. Dit gevoel moeten we nu vasthouden en koesteren."