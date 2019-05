Pupil ‘geschokt’ door besluit Koster: ‘Ik begrijp het niet, eerlijk gezegd'

Willem II verloor zondagavond met ruime cijfers van Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker (0-4). Trainer Adrie Koster, die voor de confrontatie enkele wijzigingen doorvoerde in zijn basisopstelling, baalt na afloop van de nederlaag in De Kuip. "Ik denk dat we het heel goed gedaan hebben tot de eerste goal, daarna ging het snel", zegt Koster in gesprek met FOX Sports.

Koster verraste met zijn opstelling door onder anderen Daniel Crowley, dit seizoen een vaste basiskracht is bij Willem II, te passeren voor de bekerfinale. "We hebben de juiste tactiek gehanteerd, daar hadden ze het moeilijk mee. We hebben nog aanvallend gewisseld, maar toen viel de 0-3 en dan is de wedstrijd gespeeld", reageert Koster.

"We probeerden nog aanvallend te wisselen na rust, maar dat was niet genoeg. Ajax is een topploeg, zij waren gewoon de betere. We hebben het Ajax lastig gemaakt, maar het was niet voldoende", besluit de trainer. Crowley, die na ruim een uur mocht invallen bij de Tilburgers, erkent na afloop dat hij zeer teleurgesteld is over het besluit van zijn trainer.

"Ja, ik was erg verrast. En ook erg teleurgesteld. Hij zei het gisteren, voorafgaand aan de training. Hij riep mij naar zijn kantoor en zei: 'Ik heb slecht nieuws, je start niet.' Ik was geschokt en teleurgesteld. Hij zei dat hij wat anders wilde proberen en Ajax wilde verrassen. Hij vond niet dat ik bij zijn nieuwe tactiek paste. Ik begrijp het niet, eerlijk gezegd."

"Ik ben het er niet mee eens. Maar hij is de baas en ik respecteer zijn beslissingen. Het gaat niet om mij, het gaat om de ploeg", aldus Crowley, die wist dat het moeilijk zo worden om het tij te keren na de 0-2 van Ajax. "Ik ben mentaal sterk, dus ik kan hier mee omgaan", besluit de middenvelder, die dit seizoen iedere competitieduel in de basisopstelling van Willem II stond.