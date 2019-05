Erik ten Hag: ‘Als ze maar een beetje rustig aan doen, dat weten ze zelf ook’

Ajax pakte zondagavond in De Kuip de TOTO KNVB Beker door in de finale Willem II met 0-4 te verslaan. Erik ten Hag is blij dat de Amsterdamse club na vijf jaar weer een prijs wint, maar de trainer wil meer. "De eerste prijs is binnen, maar we zijn nog niet tevreden", aldus de oefenmeester na afloop in een interview met FOX Sports.

"Uiteindelijk gaat het om titels. Hier hebben we het hele jaar hard voor geknokt. Dit zorgt voor motivatie. Het wakkert de hongerigheid aan. Ze zijn zo gretig. Dat hoor je ook van de spelers. Ook voor de fans is dit mooi, ze hebben een aantal jaren droog gestaan. We hebben mooie tijden met ze beleefd, maar we hebben nu wat tastbaars."

Ten Hag erkent dat de prijs voor enige rust zorgt in en rond de club. "Natuurlijk geeft dit rust. Voor Ajax was het veel te lang geleden dat er wat gewonnen was. Die druk heeft de spelersgroep ook gevoeld. Nu 24 uur genieten en daarna wel snel de blik op woensdag", doelt de trainer op de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Ajax won vorige week met 0-1 van Tottenham in Londen, waardoor de Amsterdammers goede papieren hebben om de finale in Madrid te halen. "De spelers mogen het ook vieren", vervolgt Ten Hag over de bekerwinst. "Als ze maar een beetje rustig aan doen, dat weten ze zelf ook wel, maar we genieten er zeker van", besluit de coach.