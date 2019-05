Bekerwinst van Ajax betekent ook goed nieuws voor Feyenoord

Ajax heeft zich op 5 mei bevrijd van een zware last. De ploeg van Erik ten Hag versloeg Willem II in de bekerfinale (0-4) en verzekerde zich zo in een volle Kuip van de eerste prijs in ruim vijf jaar. De bekerwinst betekent dat de play-offs in de Eredivisie zullen gaan tussen de nummer vijf, zes, zeven en acht. Dat zijn op dit moment FC Utrecht, Heracles Almelo, Vitesse én Willem II. FC Groningen heeft twee punten minder dan Willem II.

De winst van Ajax in De Kuip is ook goed nieuws voor Feyenoord, dat als nummer drie aanvankelijk had moeten instromen in de tweede voorronde van de Europa League. Nu mag het team van toekomstig trainer Jaap Stam in de derde voorronde starten. In totaal zijn er vier voorrondes, waarbij de laatste voorronde ook wel te boek staat als play-offronde. De nummer vier, nu AZ, en de winnaar van de play-offs starten in de tweede voorronde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 32 26 2 4 81 80 2 PSV 32 25 5 2 71 80 3 Feyenoord 32 19 5 8 33 62 4 AZ 32 16 7 9 22 55 5 FC Utrecht 32 14 8 10 10 50 6 Heracles Almelo 32 15 3 14 -4 48 7 Vitesse 32 12 11 9 12 47 8 Willem II 32 13 5 14 -9 44 9 FC Groningen 32 12 6 14 -4 42 10 ADO Den Haag 32 10 9 13 -11 39 11 sc Heerenveen 32 9 11 12 -8 38 12 PEC Zwolle 32 11 5 16 -11 38 13 VVV-Venlo 32 10 8 14 -16 38 14 Fortuna Sittard 32 9 7 16 -24 34 15 FC Emmen 32 8 8 16 -33 32 16 De Graafschap 32 8 5 19 -29 29 17 Excelsior 32 7 6 19 -36 27 18 NAC Breda 32 5 7 20 -44 22

Door de winst van Ajax in de bekerfinale spelen Ajax en PSV in seizoen 2019/20 tegen elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dat duel wordt in principe al op 28 juli afgewerkt. Het zou zelfs 27 juli kunnen worden, als het duel wordt verplaatst vanwege Europese verplichtingen van een van de twee deelnemers.

De honger van Ajax naar succes is nog niet gestild. Komende woensdag is Tottenham Hotspur in Amsterdam voor een beslissend duel om een plaats in de finale van de Champions League. Ajax is ook nog maar twee competitiezeges verwijderd van de 34e landstitel. De club won de 'dubbel' in 2002 voor de laatste keer. Op papier kan Ajax dit kalenderjaar dus ook nog de landstitel, de Champions League, de Europese Super Cup, de Johan Cruijff Schaal en het WK voor clubteams in de wacht slepen.

Ajax had het in de beginfase niet heel eenvoudig tegen Willem II, maar dankzij twee snelle treffers van Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar aan het einde van de eerste helft ging de ploeg van Ten Hag wel met een comfortabele 0-2 voorsprong de rust in. In de tweede helft kwam Ajax geen moment meer in de problemen en liepen de Amsterdammers eenvoudig weg bij Willem II door treffers van weer Huntelaar en Rasmus Kristensen.