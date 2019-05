De Ligt en Huntelaar lachen: ‘Wat dat betreft een goede keuze van Ten Hag’

Ajax won zondagavond de TOTO KNVB Beker door Willem II met 0-4 te verslaan. Matthijs de Ligt en Klaas-Jan Huntelaar zijn zeer content met de prijs, maar willen meer. “Dat is één”, lacht De Ligt, refererend aan het mogelijke landskampioenschap en de winst van de Champions League. Beide spelers benadrukken dat Ajax de focus niet mag verliezen.

“De 0-1 was het omslagpunt. Willem II deed het tot die goal goed. Een compliment voor Willem II”, vervolgt De Ligt in gesprek met FOX Sports. De verdediger zag Daley Blind de ban breken. “Daley doet het hartstikke goed. We vullen elkaar fantastisch aan achterin. Dit is heel fijn richting Tottenham Hotspur. Deze prijs is heel fijn en geeft ons extra motivatie.”

Huntelaar mocht in de basis starten van trainer Erik ten Hag en scoorde tweemaal tegen Willem II. “Dit is een mooie eerste prijs natuurlijk, maar hopelijk komt er meer. Een mooie opwarmer voor ons", aldus de spits, die constateert dat Ajax in het begin worstelde. “Na de goals kwamen we er beter in en in de tweede helft spelen we het goed uit, houden goed rust aan de bal en laten de bal gaan.”

“De momenten komen dan vanzelf en dat speelden we goed uit”, aldus Huntelaar, die al een tijdje wist dat hij vanaf de aftrap mocht beginnen. “De trainer vertelde het eergisteren. Ik had me er op gefocust, dus wat dat betreft een goede keuze van de trainer.” Ajax wacht nu het tweede duel van het tweeluik van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham, woensdag in de Johan Cruijff ArenA.