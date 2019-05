Besiktas woest op arbitrage na bizarre goal in topper tegen Galatasaray

Galatasaray heeft zondagavond een belangrijke overwinning geboekt. Cim Bom was in eigen huis te sterk voor titelconcurrent Besiktas (2-0), waardoor eerstgenoemde topclub Medipol Basaksehir passeert en de koppositie pakt in Turkije. Vooral het tweede doelpunt van Galatasaray deed de wenkbrauwen fronsen, daar de arbitrage wel erg snel liet doorspelen na een wissel van Besiktas.

Galatasaray kwam vlak voor het rustsignaal op voorsprong via een vlijmscherpe counter. De bal kwam bij de tegenaanval terecht bij Fernando, die naast zich de vrijgelopen Henry Onyekuru bediende: 1-0. Besiktas moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen, maar al vroeg in het tweede bedrijf viel de curieuze 2-0 van de voet van Fernando.

Gökhan Gönül werd vroeg in de tweede helft gewisseld voor Adriano, maar de wissel had nog niet plaatsgevonden of Galatasaray had het duel alweer hervat. Het ongeorganiseerde Besiktas werd verrast door de aanval van de thuisploeg, die via Fernando toesloeg: 2-0. Daarna kon Besiktas geen vuist meer maken, waardoor Galatasaray uitloopt op de titelconcurrent en op doelsaldo Medipol Basaksehir passeert.