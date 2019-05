IJzersterk Ajax pijnigt Willem II en wint de TOTO KNVB Beker

Ajax heeft zondag beslag weten te leggen op de TOTO KNVB Beker. De Amsterdammers bleken in De Kuip een maatje te groot voor Willem II, dat in de rust al tegen een 0-2 achterstand aankeek door treffers van Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar. In de tweede helft breidden Huntelaar en Rasmus Kristensen de score verder uit en was de zege na negentig minuten een feit: 0-4. Ajax pakt zodoende de eerste prijs van het seizoen. De Amsterdammers maken ook nog kans op zowel het landskampioenschap als de Champions League.

Beide trainers verrasten met hun opstellingen voor de finale in De Kuip. Huntelaar, Noussair Mazraoui en Kristensen kregen een basisplaats bij Ajax ten koste van Lasse Schöne, Joël Veltman en David Neres, terwijl Adrie Koster bij Willem II ook enkele opvallende wijzigingen doorvoerde. Zo werden Marios Vrousai en Daniel Crowley op de bank geposteerd, zodat Willem II in een andere formatie meer kansen op een goed resultaat zou hebben, zo beredeneerde Koster voorafgaand aan het bekerduel.

Ajax kreeg de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd na negen minuten spelen. Na een mooie aanval kwam de bal via Donny van de Beek bij Huntelaar terecht. De spits kon de bal echter niet in het doel werken en zag het leer net naast gaan. Willem II werd naarmate het duel vorderde sterker, maar André Onana hoefde zelden in actie te komen. Ajax wist lange tijd doelman Timon Wellenreuther niet echt aan het werk te zetten, maar vlak voor het rustsignaal was het kort achter elkaar twee keer raak voor de Amsterdammers.

Bij een corner van Ajax kwam de bal bij Dusan Tadic terecht, die de bal voor het doel gooide. Daley Blind wist de bal slim te verlengen en via het hoofd Wellenreuther te kijk te zetten: 0-1. Willem II was nog niet bekomen van de tegentreffer of Huntelaar besliste het duel reeds in het voordeel van Ajax. Na goed voorbereidend werk van Hakim Ziyech kon Huntelaar de tweede treffer namens Ajax maken door tegenover Wellenreuther het hoofd koel te houden: 0-2.

Acht minuten na de thee kon Ajax de score laten oplopen na een aanval vanaf de rechterkant. Ziyech speelde de uitgekomen Wellenreuther uit, maar nam vervolgens veel tijd om tot zijn volgende actie te komen. De bal belandde uiteindelijk bij Tadic, die via een tegenstander overschoot. Nadat het spel even stillag vanwege rookontwikkeling na het afsteken van vuurwerk, zorgde Huntelaar halverwege de tweede helft voor de 0-3.

Na een mooi uitgespeelde aanval van Ajax kwam de bal bij Van de Beek terecht. De middenvelder behield het overzicht en bediende Huntelaar, die van dichtbij de 0-3 binnen tikte. Een kwartier voor tijd maakte Kristensen de 0-4 met een bekeken schuiver, nadat een vlotte aanval vanaf links belandde bij de rechtsback. Ajax speelde het duel daarna met speels gemak uit en was in het hoofd al bezig met de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur komende woensdag.